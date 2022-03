Les stars d'Hollywood ont observé dimanche soir une minute de silence en hommage à l'Ukraine, envahie par la Russie, lors de la 94e cérémonie des Oscars, après moult spéculations sur la manière dont le gratin du cinéma américain allait aborder la question.

Beaucoup appelaient les organisateurs à parler ouvertement de la guerre, mais d'autres craignaient que le moment soit vu comme déplacé ou irrespectueux au milieu des paillettes. Pendant le bref instant de recueillement dimanche, des textes ont été diffusés sur l'écran géant du Dolby Theatre, appelant à envoyer de l'aide en énumérant les besoins essentiels des Ukrainiens tels que de la "nourriture", des "soins médicaux" ou des "couvertures".

"Nous voudrions avoir une minute de silence pour montrer notre soutien au peuple ukrainien actuellement confronté à une invasion", disait le premier message. "Nous vous demandons d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles", ajoutait un autre.

L'actrice Mila Kunis, qui est née en Ukraine et y a passé une partie de son enfance, a fait référence à son pays d'origine en présentant la chanteuse Reba McEntire, sans toutefois le nommer. "Des événements mondiaux récents font que beaucoup d'entre nous se sentent abattus, mais lorsque vous voyez la force et la dignité de ceux qui sont confrontés à une telle dévastation, il est impossible de ne pas être ému par leur résilience", a dit Mila Kunis. "On ne peut qu'admirer ceux qui trouvent la force de continuer à se battre au milieu d'inimaginables ténèbres", a-t-elle ajouté.

L'acteur Jason Momoa a lui arboré une pochette aux couleurs du drapeau ukrainien, tandis que le légendaire réalisateur Francis Ford Coppola a lancé "Viva Ukraine".

Beaucoup appelaient les organisateurs à parler ouvertement de la guerre, mais d'autres craignaient que le moment soit vu comme déplacé ou irrespectueux au milieu des paillettes. Pendant le bref instant de recueillement dimanche, des textes ont été diffusés sur l'écran géant du Dolby Theatre, appelant à envoyer de l'aide en énumérant les besoins essentiels des Ukrainiens tels que de la "nourriture", des "soins médicaux" ou des "couvertures"."Nous voudrions avoir une minute de silence pour montrer notre soutien au peuple ukrainien actuellement confronté à une invasion", disait le premier message. "Nous vous demandons d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles", ajoutait un autre.L'actrice Mila Kunis, qui est née en Ukraine et y a passé une partie de son enfance, a fait référence à son pays d'origine en présentant la chanteuse Reba McEntire, sans toutefois le nommer. "Des événements mondiaux récents font que beaucoup d'entre nous se sentent abattus, mais lorsque vous voyez la force et la dignité de ceux qui sont confrontés à une telle dévastation, il est impossible de ne pas être ému par leur résilience", a dit Mila Kunis. "On ne peut qu'admirer ceux qui trouvent la force de continuer à se battre au milieu d'inimaginables ténèbres", a-t-elle ajouté.L'acteur Jason Momoa a lui arboré une pochette aux couleurs du drapeau ukrainien, tandis que le légendaire réalisateur Francis Ford Coppola a lancé "Viva Ukraine".