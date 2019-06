Au nord du cercle polaire arctique, une île ambitionne d'être le premier endroit du monde à vivre sans heure.

Tout au nord de la Norvège, sur l'île de Sommarøy ("l'île d'été"), le soleil ne se couche pas pendant plus de deux mois, entre le 18 mai et le 26 juillet. Une luminosité fortement appréciée par les quelque 350 habitants après un très long et sombre hiver. Ce soleil "éternel" leur permet de mener une existence quasiment sans horaires, le grâle dans notre société où toute activité de la vie quotidienne est minutée.

...