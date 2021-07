Une femme portant un tee-shirt à l'effigie de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo a été légèrement blessée à l'arme blanche dimanche à Hyde Park, dans le centre de Londres, a indiqué la police qui a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur de l'attaque.

"La police a été appelée par les services de secours à 15h34 dimanche pour une agression au Speakers' Corner" de Hyde Park, a expliqué dimanche soir la Met Police dans un communiqué, "Les agents qui se sont rendus sur place ont trouvé une femme de 39 ans souffrant d'une coupure mineure à la tête".

"Elle a été soignée sur place avant d'être emmenée dans un hôpital du centre de Londres", a-t-elle ajouté, précisant que sa vie n'était pas en danger.

Dans des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, on voit une personne vêtue de noir s'approcher d'une femme portant un tee-shirt marqué "Charlie Hebdo". Celle-ci est ensuite aperçue avec du sang sur la tête, prise en charge par un fourgon de police qui se trouvait à proximité.

La police a indiqué avoir retrouvé un couteau à proximité de la scène après une fouille et a demandé aux témoins de la contacter, demandant en attendant de ne pas "spéculer sur le motif de l'attaque".

"Nous n'en sommes qu'aux premiers stades de notre enquête et nous travaillons dur pour retrouver la personne responsable", a-t-elle insisté.

Le 7 janvier 2015 à Paris, les frères Kouachi avaient attaqué la rédaction de Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures de Mahomet, à l'arme de guerre, y assassinant 12 personnes, dont les dessinateurs historiques Cabu et Wolinski, avant de prendre la fuite.

