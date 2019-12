Une COP25 "bleue" pour maintenir à flot l'accord de Paris

La COP25 s'ouvre lundi à Madrid, en Espagne, et réunira près de 200 États jusqu'au 13 décembre, sous présidence chilienne. Cette 25e conférence annuelle des 197 parties (196 pays + l'UE) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ne manquera pas d'enjeux, entre une nécessaire hausse des ambitions, la question de la préservation des océans, et plus largement de la biodiversité, et celle de la mise en place de marchés du carbone.

© BELGA IMAGE