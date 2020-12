Les Israéliens seront soumis à un troisième confinement partiel à partir de dimanche en raison de l'augmentation du nombre de contaminations au nouveau coronavirus. Les restrictions seront en vigueur à partir de dimanche après-midi, pour une durée initiale de deux semaines, a décidé le gouvernement tôt jeudi matin.

Si le nombre quotidien de nouveaux cas ne tombe pas sous la barre de 1.000, les mesures pourront être prolongées pour deux semaines de plus.

Le confinement partiel signifie que les visites dans les maisons de repos seront interdites pour tous ceux qui ne font pas partie de la famille proche du résident.

Les rassemblements à l'intérieur sont limités à 10 personnes et ceux en extérieur à 20 personnes. Il ne sera possible de se déplacer à plus d'un kilomètre de son domicile que pour des circonstances exceptionnelles.

Les centres commerciaux et les installations de loisirs seront complètement fermés tandis que les restaurants ne pourront proposer que des plats à emporter. Les écoles et les crèches restent ouvertes mais de manière limitée.

Mardi, le nombre de nouveaux cas détectés en un jour en Israël était supérieur à 3.500, pour la première fois depuis octobre.

Israël a renforcé ses restrictions aux frontières après la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus qui semblerait plus contagieuse. Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer dans le pays. Des exceptions sont toutefois en vigueur, comme pour les diplomates.

Les arrivants doivent respecter une quarantaine dans des hôtels pendant au moins 10 jours s'ils ont deux tests négatifs. Sans tests, la quarantaine dure 14 jours.

Si le nombre quotidien de nouveaux cas ne tombe pas sous la barre de 1.000, les mesures pourront être prolongées pour deux semaines de plus. Le confinement partiel signifie que les visites dans les maisons de repos seront interdites pour tous ceux qui ne font pas partie de la famille proche du résident. Les rassemblements à l'intérieur sont limités à 10 personnes et ceux en extérieur à 20 personnes. Il ne sera possible de se déplacer à plus d'un kilomètre de son domicile que pour des circonstances exceptionnelles. Les centres commerciaux et les installations de loisirs seront complètement fermés tandis que les restaurants ne pourront proposer que des plats à emporter. Les écoles et les crèches restent ouvertes mais de manière limitée. Mardi, le nombre de nouveaux cas détectés en un jour en Israël était supérieur à 3.500, pour la première fois depuis octobre. Israël a renforcé ses restrictions aux frontières après la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus qui semblerait plus contagieuse. Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer dans le pays. Des exceptions sont toutefois en vigueur, comme pour les diplomates. Les arrivants doivent respecter une quarantaine dans des hôtels pendant au moins 10 jours s'ils ont deux tests négatifs. Sans tests, la quarantaine dure 14 jours.