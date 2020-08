Un puissant et profond séisme de magnitude 6,9 a frappé vendredi au large dans l'est de l'Indonésie, sans déclencher d'alerte au tsunami et sans que des dégâts aient été signalés dans un premier temps, a indiqué le centre américain de géologie USGS.

Le tremblement de terre s'est produit à plus de 600 kilomètres de profondeur et à environ 220 kilomètres au sud de la ville de Katabu sur l'île de Célèbes, selon l'USGS qui a précisé que la secousse a été ressentie à des centaines de kilomètres de l'épicentre.

Les séismes les plus profonds sont ceux qui font le moins de dégâts en règle générale.

"Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information faisant état de dégâts", a déclaré l'agence indonésienne de géophysique.

Un journaliste de l'AFP présent à Kupang, à l'extrême sud de l'épicentre, a indiqué avoir vu les bâtiments trembler au moment du séisme et des habitants paniqués se précipiter dehors.

L'archipel indonésien se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

Mercredi, deux séismes de forte magnitude et de faible profondeur avaient frappé l'Indonésie, au large de l'île de Sumatra, sans faire de victimes ni causer d'importants dégâts.

En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Sulawesi avait fait plus de 4.300 morts et disparus.

Un autre séisme dévastateur de magnitude 9,1 avait frappé au large des côtes de Sumatra en 2004, entraînant un tsunami qui a tué 220.000 personnes dans la région, dont environ 170.000 en Indonésie.

