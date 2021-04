Les coups de feu ont tétanisé lundi tout un quartier de Paris à l'heure du déjeuner: un tireur a, pour des raisons encore inconnues, tué un homme et blessé une femme devant l'hôpital Henry-Dunant, avant de prendre la fuite.

Pour Francis Szpiner, le maire du cossu XVIe arrondissement où la fusillade a eu lieu, il s'agit "vraisemblablement d'un règlement de compte" qui visait l'homme.

"Le parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat" et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire, a indiqué à l'AFP le parquet de Paris.

L'homme est décédé des suites de ses blessures, a indiqué une source policière. La femme est agent de sécurité à l'hôpital, a encore précisé une source proche de l'enquête.

Cet hôpital privé est un hôpital gériatrique où a par ailleurs été installé un centre de vaccination contre le Covid-19.

"La personne qui a été visée a été visée à de nombreuses reprises. Il semblerait que l'agente de sécurité a plutôt été victime d'une balle perdue", a déclaré à la presse le maire du XVIe arrondissement, Francis Szpiner.

"Pour la population inquiète, il ne s'agit pas d'un attentat terroriste, il ne s'agit pas d'un attentat contre le centre de vaccination", a-t-il ajouté, affirmant qu'il s'agissait "vraisemblement d'un règlement de compte".

Un périmètre de sécurité a été déployé dans les cinquante mètres autour de l'hôpital, a constaté un journaliste de l'AFP.

"J'ai entendu une détonation, je me suis retourné, j'ai vu un mec encapuché tirer. Et puis, j'ai vu un mec au sol, je l'ai vu se rapprocher et en mettre deux pour finir dans la tête", a raconté à la chaîne BFMTV un restaurateur, installé en face de l'entrée de l'hôpital.

"Le tireur est reparti à pied avec vachement de sang froid, en marchant comme si de rien n'était et plus loin il y avait un scooteur qui l'attendait", a ajouté ce témoin.

"J'ai entendu six grands coups de feu vers 13h30, pendant mon déjeuner. Je suis sortie immédiatement et j'ai vu un jeune homme noir au sol, face contre terre devant l'hôpital. Il devait avoir dans les 20 ou 30 ans et il était déjà mort", a de son côté raconté à l'AFP la gardienne d'un immeuble voisin, qui souhaite rester anonyme.

"Les gens criaient, criaient car il y avait une femme de la sécurité qui était blessée", a ajouté cette quadragénaire.

Un employé de la Croix-Rouge a fait part auprès de l'AFP de "beaucoup de personnes choquées à l'intérieur".

Derrière le cordon, des patients qui avaient des rendez-vous médicaux faisaient la queue.

L'hôpital fonctionne désormais en "effectif réduit", a poursuivi l'employé de la Croix-Rouge, ajoutant que seuls ceux figurant sur une liste prioritaire pouvait entrer.

