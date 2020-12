Environ 1.000 véhicules étaient toujours bloqués sur une autoroute du Japon vendredi en raison d'une chute de neige massive dans la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo. Cela malgré le fait que des ouvriers ont passé la nuit à déneiger la route.

Au moins trois personnes ont été emmenées à l'hôpital après être tombées malades, a rapporté la chaîne NHK.

Les responsables de l'East Nippon Expressway, l'opérateur de l'autoroute Kan-Etsu, ont déclaré dans la matinée que seulement 68 voitures étaient encore bloquées. Ils ont cependant découvert plus tard que c'était en fait le cas d'environ 1.000 véhicules.

Des dizaines de soldats ont été dépêchés dans la région tard jeudi afin de fournir de la nourriture, de l'essence, des couvertures et des toilettes portables aux occupants des véhicules.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré jeudi que la priorité du gouvernement est d'"assurer leur santé".

L'Agence météorologique japonaise a prévu de nouvelles chutes de neige dans le nord du pays et dans les zones côtières de la mer du Japon plus tard dans la journée, mettant en garde contre des avalanches et de nouvelles perturbations de la circulation.

Une vague de froid s'est abattue sur le Japon cette semaine, déversant 220 centimètres de neige dans la ville de Minakami et 180 centimètres dans la ville de Tsunan depuis lundi, selon l'Agence météorologique.

