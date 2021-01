Les secours ont trouvé un cinquième corps dans les décombres, quatre jours après un glissement de terrain en Norvège, a annoncé dimanche la police, qui recherche toujours cinq disparus.

"Juste avant 6 heures, une personne décédée a été retrouvée", a indiqué la police dans un laconique communiqué.

A Ask, dans la municipalité de Gjerdrum à 25 km au nord-est d'Oslo, la terre s'est affaissée tôt le 30 décembre, entraînant avec elle une dizaine de maisons et 31 logements ainsi que l'évacuation d'un millier de personnes.

La terre qui a glissé est une argile spécifique, présente en Norvège et en Suède, qui peut se fluidifier et s'effondrer rapidement mais la probabilité d'un éboulement similaire dans la région reste faible estime la Direction norvégienne des eaux et de l'énergie (NVE).

Certaines maisons se sont déplacées sur 400 mètres.

Sur place, on peut voir un trou béant, à flanc de colline, recouvert de débris de maisons partiellement recouverts de neige tombée depuis la catastrophe.

Le roi Harald, son épouse Sonja et leur fils le prince héritier Haakon sont attendus sur les lieux en fin de matinée.

La police avait publié vendredi une liste avec le nom des dix personnes disparues, deux enfants de 2 et 13 ans et huit adultes.

Elle a annoncé samedi l'identité de la personne retrouvée la veille. Il s'agit d'un homme de 31 ans, Eirik Grønolen.

Les évacués, logés dans des hôtels des environs ne peuvent retourner chez eux car le terrain reste instable. Il s'est encore effrité dans la nuit de vendredi à samedi.

"Juste avant 6 heures, une personne décédée a été retrouvée", a indiqué la police dans un laconique communiqué.A Ask, dans la municipalité de Gjerdrum à 25 km au nord-est d'Oslo, la terre s'est affaissée tôt le 30 décembre, entraînant avec elle une dizaine de maisons et 31 logements ainsi que l'évacuation d'un millier de personnes.La terre qui a glissé est une argile spécifique, présente en Norvège et en Suède, qui peut se fluidifier et s'effondrer rapidement mais la probabilité d'un éboulement similaire dans la région reste faible estime la Direction norvégienne des eaux et de l'énergie (NVE).Certaines maisons se sont déplacées sur 400 mètres. Sur place, on peut voir un trou béant, à flanc de colline, recouvert de débris de maisons partiellement recouverts de neige tombée depuis la catastrophe.Le roi Harald, son épouse Sonja et leur fils le prince héritier Haakon sont attendus sur les lieux en fin de matinée.La police avait publié vendredi une liste avec le nom des dix personnes disparues, deux enfants de 2 et 13 ans et huit adultes. Elle a annoncé samedi l'identité de la personne retrouvée la veille. Il s'agit d'un homme de 31 ans, Eirik Grønolen.Les évacués, logés dans des hôtels des environs ne peuvent retourner chez eux car le terrain reste instable. Il s'est encore effrité dans la nuit de vendredi à samedi.