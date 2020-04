Le Chili a ratifié un dispositif prévoyant la remise d'un document officiel aux patients guéris du coronavirus, mais il est revenu sur son idée d'en faire un certificat d'immunité permettant de circuler sans entrave.

Les autorités sanitaires avait annoncé début avril leur intention de délivrer aux personnes guéries du coronavirus un certificat d'immunité leur permettant de circuler dans les zones soumises à un confinement obligatoire, alors que le pays a mis en place un confinement sélectif en fonction des villes et quartiers les plus touchés. Mais la mise en place d'un tel document a été reportée en raison de la persistance d'interrogations sur l'immunité des personnes ayant été infectées.

Le ministre de la Santé, Jaime Mañalich a indiqué mercredi que dans une première phase, le document ne serait qu'un certificat de guérison.

C'est une carte qui indique que la personne a déjà surmonté la maladie, sans se prononcer sur l'immunité

"Ces cartes seront remises à partir de la semaine prochaine", a précisé le Ministre de la Santé chilien.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment averti qu'il n'y avait "actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection".

Selon les derniers chiffres officiels, le Chili compte 8.057 patients guéris du coronavirus, soit 53 % des personnes infectées (14.885), menant à 200 décès.

