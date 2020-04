Un Britannique de 99 ans est devenu un véritable "héros" dans son pays après avoir collecté plus de 20 millions de livres pour les soignants en parcourant 100 longueurs de son jardin à l'aide de son déambulateur.

Au moment où le pays compte près de 15.000 morts du Covid-19, l'histoire de ce vétéran de la Seconde guerre mondiale, qui a servi en Inde puis en Birmanie, a mis du baume au coeur des Britanniques.

Tom Moore s'était fixé comme objectif de marcher 100 longueurs de 25 mètres de son jardin du Bedfordshire, dans le centre de l'Angleterre, avant de fêter son centième anniversaire le 30 avril. Il comptait lever 1.000 livres sterling pour des associations de soutien aux employés du service public de santé, le National Health Service (NHS), les volontaires venus les aider et les patients.

Mais la générosité du public a dépassé toutes ses attentes, grimpant en flèche et dépassant vendredi soir les 20 millions de livres, soit 23 millions d'euros.

Jeudi, "Capitaine Tom" a accompli les dernières mètres en veste bardée de médailles et cravate, appuyé sur son déambulateur, entre deux rangées de militaires au garde à vous.

Tom Moore, 99 ans et héros britannique © Belga Images

"Je me sens bien et j'espère que vous allez tous bien", a déclaré cet ingénieur de formation au micro de la BBC. "C'est une incroyable somme d'argent".

Sa fille Hannah, également sur la BBC, que l'ancien combattant comptait "continuer de marcher tant que les gens pensent que ca vaut le coup d'investir" dans cette cause.

C'est un effort "héroïque" qui a "touché le coeur de la Nation" et que Boris Johnson cherchera à saluer d'une manière ou d'une autre, a commenté jeudi le porte-parole du Premier ministre au moment où les appels à décerner une médaille au presque centenaire se multiplient.

Des membres du NHS, qui sont applaudis chaque jeudi soir par la population, ont rendu hommage au vieil homme. A l'hôpital universitaire Aintree de Liverpool (Nord), une employée en blouse bleue a ainsi brandi une pancarte "Captain Tom!!!" constellée de coeurs, essuyant ses larmes.

Bien que le défi de l'ancien soldat soit terminé, les dons continuent d'affluer. Près d'un million de personnes ont répondu à son appel, dont le prince William, a indiqué le palais de Kensington sans révéler le montant de son geste. Tom Moore est devenu "une véritable légende", a déclaré le petit-fils d'Elisabeth II sur la BBC. "Tout le monde a été inspiré par son histoire et sa détermination".

Son exploit a fait des émules: une nonagénaire compte grimper l'équivalent de la montagne Suilven en Ecosse (731 mètres) en montant 282 fois les marches de son escalier. Margaret Payne, 90 ans, s'est lancée dimanche dans ce défi qui doit lui prendre deux mois. Vendredi soir, elle avait déjà collecté plus de 140.000 livres pour le NHS, soit cinq fois son objectif initial.

