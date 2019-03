Ukraine: la Russie fustige l'"hypocrisie" des nouvelles sanctions occidentales

"Le prétexte d'inclure nos compatriotes dans la liste des sanctions illégitimes de l'UE est confondante d'hypocrisie et de cynisme", estime le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans une déclaration antérieure vendredi soir, le ministère assurait que la Russie "ne laisserait pas l'acte inamical de l'UE sans réponse", accusant les Européens de prendre partie à la veille de l'élection présidentielle le 31 mars. "On ne peut ignorer que cette décision intervient peu avant l'élection présidentielle en Ukraine", a ajouté le ministère russe.

Dénonçant la "russophobie" de Washington et d'Ottawa, le ministère a estimé que les sanctions "ne mèneront pas aux résultats souhaités par les Etats-Unis et le Canada". Les Etats-Unis, en accord avec l'Union européenne, l'Australie et le Canada, ont infligé vendredi de nouvelles sanctions contre des responsables russes pour "la poursuite de leur agression en Ukraine", selon une annoncé du Trésor américain.

Six responsables sont mis à l'index pour la saisie de navires ukrainiens dans le détroit de Kertch au large de la Crimée, en novembre 2018, et pour leur soutien aux rebelles séparatistes de l'est de l'Ukraine.

Les sanctions gèlent les avoirs des personnes désignées et interdit de faire commerce avec eux. Six groupes de défense opérant en Crimée, annexée par la Russie en 2014, et deux entreprises de construction et d'énergie sont également visés par les sanctions.

Vingt-quatre marins ukrainiens ont été arrêtés lors de l'incident dans le détroit de Kertch. Les gardes-frontières russes "remplissaient courageusement leur devoir pour défendre les frontières de notre pays", a déclaré samedi la Russie, estimant que l'incident résultait d'une "provocation" de la partie ukrainienne.

Moscou a arrêté les Ukrainiens "conformément aux normes du droit international", toujours selon le ministère russe des Affaires étrangères.