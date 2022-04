L'ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre" en Ukraine depuis l'invasion du 24 février et constate que le droit humanitaire a "été jeté par dessus bord".

"Lors de ses huit dernière semaines, le droit humanitaire international n'a pas seulement été ignoré mais il a tout simplement été jeté par dessus bord", a déclaré Michelle Bachelet, la Haut commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU citée dans un communiqué diffusé vendredi.

"Les forces armées russes ont bombardé et pilonné de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever des crimes de guerre", a souligné Ravina Shamdasani, lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève.

"C'est à une Cour de justice de déterminer in fine si c'est la cas mais il y a de plus en plus de preuves que des crimes de guerre sont commis", a souligné Mme Shamdasani.

"Ce que nous avons vu à Kramatorsk, dans la zone contrôlée par le gouvernement le 8 avril, quand des sous-munitions ont frappé la gare, tuant 60 civils et en blessant 111 autres, est emblématique de l'incapacité à adhérer au principe de distinction (entre civils et militaires), l'interdiction de mener des attaques indiscriminées et le principe de précaution qui est inscrit dans le droit humanitaire international", a déclaré Mme Bachelet, accusant indirectement la Russie.

Si Mme Shmadasani n'a pas exclu que la partie ukrainienne ait également violé le droit humanitaire à certaines occasions, "la très large majorité de ces violations, et de très loin, de ces violations sont attribuables aux forces russes", a-t-elle insisté.

Elle a également indiqué que 92,3% du nombre de victimes enregistrées par les services de Mme Bachelet "sont attribuables aux forces russes, tout comme les allégations de meurtre et les exécutions sommaires".

Elle a indiqué que les inspecteurs de l'ONU ont documenté le "meurtre, y compris certains par exécution sommaire" de 50 civils dans la ville de Boutcha en banlieue de Kiev, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des exactions ayant fait des dizaines de morts. Des accusations que Moscou récuse.

"Durant une mission à Boutcha le 9 avril, des enquêteurs des droits humains de l'ONU ont documenté le meurtre, y compris par exécution sommaire de quelque 50 civils sur place", a déclaré Mme Shamdasani.

"Lors de ses huit dernière semaines, le droit humanitaire international n'a pas seulement été ignoré mais il a tout simplement été jeté par dessus bord", a déclaré Michelle Bachelet, la Haut commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU citée dans un communiqué diffusé vendredi. "Les forces armées russes ont bombardé et pilonné de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever des crimes de guerre", a souligné Ravina Shamdasani, lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève."C'est à une Cour de justice de déterminer in fine si c'est la cas mais il y a de plus en plus de preuves que des crimes de guerre sont commis", a souligné Mme Shamdasani."Ce que nous avons vu à Kramatorsk, dans la zone contrôlée par le gouvernement le 8 avril, quand des sous-munitions ont frappé la gare, tuant 60 civils et en blessant 111 autres, est emblématique de l'incapacité à adhérer au principe de distinction (entre civils et militaires), l'interdiction de mener des attaques indiscriminées et le principe de précaution qui est inscrit dans le droit humanitaire international", a déclaré Mme Bachelet, accusant indirectement la Russie.Si Mme Shmadasani n'a pas exclu que la partie ukrainienne ait également violé le droit humanitaire à certaines occasions, "la très large majorité de ces violations, et de très loin, de ces violations sont attribuables aux forces russes", a-t-elle insisté.Elle a également indiqué que 92,3% du nombre de victimes enregistrées par les services de Mme Bachelet "sont attribuables aux forces russes, tout comme les allégations de meurtre et les exécutions sommaires".Elle a indiqué que les inspecteurs de l'ONU ont documenté le "meurtre, y compris certains par exécution sommaire" de 50 civils dans la ville de Boutcha en banlieue de Kiev, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des exactions ayant fait des dizaines de morts. Des accusations que Moscou récuse."Durant une mission à Boutcha le 9 avril, des enquêteurs des droits humains de l'ONU ont documenté le meurtre, y compris par exécution sommaire de quelque 50 civils sur place", a déclaré Mme Shamdasani.