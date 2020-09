Au moins 22 personnes, pour la plupart des élèves d'une école militaire, ont été tuées et deux autres "grièvement blessées" dans le crash d'un avion militaire près de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine vendredi soir.

Les images diffusées par les autorités sur les réseaux sociaux ont montré cet avion de transport Antonov An-26 partiellement détruit et ravagé par les flammes, près d'une route. Sur des photos diffusées par les services d'urgence, des pompiers arrosent les débris de l'appareil.

"22 personnes sont mortes", a indiqué à l'AFP le vice-ministre de l'Intérieur Anton Guerachtchenko. "La plupart d'eux (étaient) des étudiants" de l'institut des forces aériennes ukrainiennes de Kharkiv, a ajouté dans un communiqué l'armée de l'air, précisant que "deux personnes ont été hospitalisés et quatre autres sont portées disparues".

Les blessés se trouvent dans un état "critique", a indiqué sur Facebook le gouverneur régional Oleksiï Koutcher. Un total de 28 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, dont sept membres d'équipage et 21 élèves, selon lui.

Un précédent bilan faisait état de 20 morts, deux blessés graves et deux disparus sur un total de 24 personnes à bord.

"Terrible tragédie", a déploré sur Facebook le président Volodymyr Zelensky, annonçant qu'il se rendrait sur place samedi.

- Vol d'entraînement -

Le président Zelensky a ordonné de "créer d'urgence une commission gouvernementale pour élucider les circonstances et les causes" de la catastrophe.

Cet avion de transport militaire Antonov An-26 s'est écrasé à l'atterrissage, vers 20H50 locales (17H50 GMT) à deux kilomètres de l'aéroport militaire de Tchougouïv, selon le service d'Etat pour les situations d'urgence.

L'avion s'est enflammé après le crash et l'incendie a pu être éteint une heure plus tard.

La petite ville de Tchougouïv est située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Kharkiv et à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ligne de front qui sépare les territoires qui sont sous le contrôle du gouvernement ukrainien de ceux qui sont aux mains des séparatistes prorusses.

"Selon des informations préliminaires, c'était un vol d'entraînement", a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Plusieurs avions militaires se sont écrasés en Ukraine lors de vols d'entraînement ces dernières années.

L'Antonov An-26 est un avion de transport léger conçu en Ukraine à l'époque soviétique. Long de 24 mètres, il peut voler à une vitesse de croisière de 440 km/h.

