Le réseau social Twitter a décidé de suspendre de façon permanente le compte du président américain Donald Trump (@realDonaldTrump) en raison du risque d'incitation à la violence, a-t-il annoncé dans la nuit de vendredi à samedi. Le président y avait plus de 88 millions d'abonnés.

Twitter précise avoir pris cette décision après un examen attentif des récents tweets du compte et du contexte qui les entoure. "Nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence" de la part du président américain sortant, a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

Le réseau social avait déjà supprimé des tweets de Donald Trump à la suite des violences survenues au Capitole, à Washington. Le républicain n'a pas cessé de contester la validité de l'élection présidentielle, enfreignant donc les règles des principales plateformes sur le respect des processus démocratiques. Twitter avait ensuite suspendu son compte pendant douze heures avant de le réactiver jeudi, à la surprise générale, le président étant tenu en bonne partie responsable des violences de mercredi, qui ont choqué le pays et à l'étranger.

"Nos règles sur l'intérêt du public existent pour permettre aux gens d'entendre directement ce que les élus et leaders politiques ont à dire", a détaillé l'entreprise californienne. "Cependant nous avons bien fait comprendre depuis des années que ces comptes n'étaient pas entièrement au-dessus de nos règles, et qu'ils ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres choses".

Jeudi, Facebook et d'autres services comme Snapchat ou Twitch ont aussi suspendu le profil du locataire de la Maison Blanche pour une durée indéterminée.

"Museler la liberté d'expression"

Donald Trump a contourné la suspension permanente de son compte personnel sur Twitter (@realDonaldTrump) en utilisant le profil officiel de la présidence américaine (@POTUS) pour dénoncer la décision du réseau social. Ses tweets ont cependant rapidement été supprimés.

Le réseau social Twitter a décidé de suspendre de façon permanente le compte du président américain Donald Trump en raison du risque d'incitation à la violence, a-t-il annoncé dans la nuit de vendredi à samedi. Dans une série de tweets publiés depuis le compte de la présidence américaine, le milliardaire a accusé le réseau social de "museler la liberté d'expression". "Les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi", a-t-il écrit. Il ajoute étudier la possibilité de créer sa propre plateforme dans un proche avenir.

Twitter précise avoir pris cette décision après un examen attentif des récents tweets du compte et du contexte qui les entoure. "Nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence" de la part du président américain sortant, a expliqué l'entreprise dans un communiqué. Le réseau social avait déjà supprimé des tweets de Donald Trump à la suite des violences survenues au Capitole, à Washington. Le républicain n'a pas cessé de contester la validité de l'élection présidentielle, enfreignant donc les règles des principales plateformes sur le respect des processus démocratiques. Twitter avait ensuite suspendu son compte pendant douze heures avant de le réactiver jeudi, à la surprise générale, le président étant tenu en bonne partie responsable des violences de mercredi, qui ont choqué le pays et à l'étranger. "Nos règles sur l'intérêt du public existent pour permettre aux gens d'entendre directement ce que les élus et leaders politiques ont à dire", a détaillé l'entreprise californienne. "Cependant nous avons bien fait comprendre depuis des années que ces comptes n'étaient pas entièrement au-dessus de nos règles, et qu'ils ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres choses". Jeudi, Facebook et d'autres services comme Snapchat ou Twitch ont aussi suspendu le profil du locataire de la Maison Blanche pour une durée indéterminée."Museler la liberté d'expression"Donald Trump a contourné la suspension permanente de son compte personnel sur Twitter (@realDonaldTrump) en utilisant le profil officiel de la présidence américaine (@POTUS) pour dénoncer la décision du réseau social. Ses tweets ont cependant rapidement été supprimés.Le réseau social Twitter a décidé de suspendre de façon permanente le compte du président américain Donald Trump en raison du risque d'incitation à la violence, a-t-il annoncé dans la nuit de vendredi à samedi. Dans une série de tweets publiés depuis le compte de la présidence américaine, le milliardaire a accusé le réseau social de "museler la liberté d'expression". "Les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi", a-t-il écrit. Il ajoute étudier la possibilité de créer sa propre plateforme dans un proche avenir.