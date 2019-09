Foetus supprimés, bébés filles tuées, filles violées, exploitées, mutilées... : l'essayiste Dominique Sigaud a mené l'enquête sur ces crimes souvent tus ou négligés. Un constat alarmant qui témoigne de la survivance du modèle de domination patriarcale, y compris dans l'inconscient féminin.

Selon le Centre asiatique pour les droits de l'homme, 1,5 million de foetus féminins sont éliminés chaque année en raison de leur genre. Au Royaume-Uni, 21 % des filles de moins de 16 ans ont été victimes d'abus sexuels. Les mineures représentent plus de 20 % des victimes d'exploitation sexuelle forcée... Ecrivaine et essayiste, Dominique Sigaud a mené l'enquête sur les violences faites aux filles de moins de 18 ans à travers le monde. La longue série de crimes qu'elle a rassemblée et décryptée dans La Malédiction d'être fille (1) est atterrante. Elle l'est d'autant plus, selon l'auteure, que ces violences sont souvent tues, minimisées, niées... Pour surmonter cette chape de plomb, Dominique Sigaud lance un mouvement visant à organiser le 11 octobre 2020, journée internationale des filles, des marches de protestation à travers la planète.

...