Barack Obama était à Miami ce lundi soir. Son but: augmenter le taux de participation des électeurs démocrates, en ciblant son message sur ceux qui avaient voté en 2008 et 2012, mais étaient restés chez eux lorsque Donald Trump avait remporté l'État de Floride quatre ans plus tard.

"Vote"

"La raison pour laquelle je suis de retour ici, en Floride du Sud, est que certains d'entre vous n'ont pas encore voté", a déclaré M. Obama. "Ce n'est pas parce que vous pensez que le gars en place fait du bon travail que votre vote fera une différence, mais parce que vous êtes sceptiques." Barack Obama a mis en garde les électeurs du comté de Miami-Dade, l'endroit de l'État le plus touché par le Covid-19, à propos d'un autre mandat de Donald Trump pendant la pandémie. "L'Amérique vient de connaître sa pire semaine en terme de nouveaux cas. Leur conclusion concernant le Covid est que vous n'avez encore rien vu."

Obama in Miami: "Last night, this is last night on his Covid spreader tour ... because nothing is more important to him than crowds to make him feel good ... last night he told his supporters, 'don't tell anyone but I'm gonna fire Dr Fauci after the election.' Don't boo -- vote" pic.twitter.com/jqQf29iBmV