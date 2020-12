Le président américain Donald Trump a minimisé samedi la gigantesque cyberattaque qui a visé les Etats-Unis et le rôle supposé de la Russie, alors que son propre ministre des Affaires étrangères l'a, lui, jugée très probablement initiée par Moscou.

"La cyberattaque est bien plus importante dans les médias +Fake News+ qu'en réalité", a tweeté M. Trump. "Tout est sous contrôle. Russie, Russie, Russie, c'est le slogan prioritaire quand n'importe quelle chose arrive", même si, selon lui, "ça pourrait être la Chine (c'est possible!)".

Le président américain, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre, en a profité pour réaffirmer sans preuve que des fraudes avaient pu affecter le scrutin.

"Il aurait aussi pu y avoir une attaque contre nos machines de vote ridicules pendant l'élection que j'ai remportée haut la main, c'est clair maintenant, ce qui en fait encore plus une honte pour les Etats-Unis", a-t-il écrit dans un tweet aussitôt assorti d'un avertissement de Twitter sur le résultat de la présidentielle, remportée par le démocrate Joe Biden.

L'étendue estimée de la cyberattaque ne cesse de s'élargir à mesure que l'on découvre de nouvelles victimes, au-delà des Etats-Unis, ravivant les craintes face aux risques d'espionnage.

Les soupçons des experts en sécurité informatique convergent vers Moscou, et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a officialisé vendredi cette accusation.

"C'était une entreprise très importante, et je crois que nous pouvons maintenant dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité", a-t-il dit.

La Russie a fermement démenti être impliquée dans cette affaire. "La Russie ne mène pas d'opérations offensives dans le cyberespace", a déclaré l'ambassade russe à Washington.

Les hackeurs ont réussi à compromettre le logiciel Orion de la firme américaine SolarWinds, utilisé pour la gestion et la supervision de réseaux informatiques de grandes entreprises ou d'administrations.

