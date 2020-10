Donald Trump et Joe Biden se préparaient mercredi à leur prochain grand rendez-vous de la campagne présidentielle, à la place du débat annulé qui devait les opposer jeudi soir: ils répondront en direct télévisé à des électeurs mais chacun sur une chaîne différente.

La chaîne NBC News a annoncé que le président républicain ferait face à des électeurs pendant une heure en Floride jeudi soir (20H00, minuit GMT), au moment où son adversaire démocrate se pliera au même type d'exercice dans son Etat natal de Pennsylvanie sur une chaîne concurrente, ABC News.

Deux Etats-clés remportés par M. Trump en 2016 et dont le vote influencera grandement l'élection du 3 novembre, dans moins de trois semaines.

Tradition politique américaine, le "town hall" est une émission télévisée, en direct, pendant laquelle un panel d'électeurs, sous la supervision d'un modérateur, interroge un candidat. Les audiences de ces deux rendez-vous seront particulièrement attendues avant d'être comparées alors que l'immense majorité des sondages donnent Joe Biden gagnant.

Ces deux émissions remplaceront le deuxième débat initialement prévu entre les candidats jeudi soir.

Après la contamination du milliardaire républicain, qui a été hospitalisé à cause du nouveau coronavirus, la commission indépendante chargée d'organiser les débats présidentiels a annulé le rendez-vous entre les deux hommes.

- "Chien" -

Pour raison sanitaire, par crainte que M. Trump soit encore contagieux (il a depuis été déclaré négatif au Covid-19, après un test rapide), elle avait initialement décidé que le débat serait virtuel.

Un format catégoriquement refusé par le tempétueux dirigeant, qui s'était fait remarquer en interrompant constamment, et avec agressivité, l'ancien vice-président de Barack Obama lors du premier débat fin septembre.

Le troisième débat est toujours prévu le 22 octobre à Nashville, dans le Tennessee.

Jeudi, Donald Trump et la modératrice Savannah Guthrie respecteront la distanciation sociale et les participants venus poser des questions au locataire de la Maison Blanche porteront des masques, a précisé NBC.

Le Dr Anthony Fauci, l'un des principaux experts du gouvernement américain sur le coronavirus, a estimé que le président "ne transmettait plus de virus infectieux", a ajouté la chaîne.

Donald Trump a repris cette semaine les meetings de campagne, lundi en Floride, mardi en Pennsylvanie, avant d'en tenir un mercredi soir dans l'Iowa.

Visiblement plein d'énergie et tenant à montrer qu'il a battu le virus, le républicain de 74 ans a de nouveau insulté son adversaire mardi soir, le qualifiant de mentalement "grillé" et l'accusant de s'être "étouffé comme un chien" pendant leur dernier débat.

"Il laisse le contrôle aux socialistes, aux marxistes et aux extrémistes de gauche", a lancé M. Trump, "il n'est pas capable de résister aux cinglés qui dirigent son parti", a-t-il ajouté, avant de tweeter un photomontage du démocrate de 77 ans en fauteuil roulant, dans un hospice.

M. Biden, qui respecte strictement les consignes des autorités sanitaires, à l'inverse de son adversaire, est longtemps resté dans son domicile pendant la pandémie, avant d'un peu intensifier son rythme de campagne et de reprendre les déplacements.

Il n'a pas d'évènement prévu mercredi et doit simplement participer à une levée de fonds virtuelle.

