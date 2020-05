Le président américain Donald Trump a participé à une cérémonie au cimetière national d'Arlington, à l'extérieur de Washington, pour commémorer le Memorial Day, un jour férié pour honorer les membres des forces armées qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.

Le vice-président Mike Pence, divers membres du cabinet et des officiers des échelons supérieurs de l'armée ont également participé à cette cérémonie, en observant largement les procédures de distanciation sociale en raison du nouveau coronavirus. La participation du grand public a été limitée.

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a quant à lui fait lundi sa première sortie publique depuis le début du confinement pour une cérémonie d'hommage aux anciens combattants américains.

Joe Biden n'était plus sorti de sa maison de Wilmington, dans l'Etat du Delaware, pour un événement public depuis un débat contre son ex-rival des primaires Bernie Sanders le 15 mars, un confinement handicapant en pleine campagne présidentielle, alors que son adversaire Donald Trump est très présent dans l'actualité et sort régulièrement de la Maison Blanche.

Plus d'un million de membres des forces armées américaines sont tombés au combat ou en service, dont près de la moitié pendant la guerre civile au 19e siècle. La Seconde Guerre mondiale était le deuxième conflit le plus meurtrier pour le pays.

