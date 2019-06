Trump en route vers sa réélection ?

L'économie est florissante, le chômage est au plus bas et les démocrates se cherchent. À Washington, les planètes sont alignées pour un second mandat du président.

Donald Trump en campagne pour 2020, à Panama City Beach, en Floride, le 8 mai. Sa personnalité demeure clivante, mais moins qu'avant. © K. Lamarque/Reuters