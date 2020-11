Donald Trump a accusé samedi Joe Biden de se "précipiter pour se présenter faussement" en vainqueur de la présidentielle américaine malgré l'annonce de sa victoire par les grands médias américains, assurant que l'élection était "loin d'être terminée".

"Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider: ils ne veulent pas que la vérité éclate", a écrit le président américain sortant dans un communiqué. "Le constat simple est que cette élection est loin d'être terminée", a-t-il martelé.

Interrogé lors d'une conférence de presse de son équipe de campagne à Philadelphie, son avocat personnel Rudy Giuliani a assuré que Donald Trump n'était pas prêt à reconnaître la victoire du démocrate.

"Évidemment il ne va pas reconnaître sa défaite alors qu'il y a au moins 600.000 bulletins contestés", a-t-il dit.

Le président républicain sortant a insisté sur le fait que la victoire de son rival n'avait été "certifiée" dans "aucun Etat", notamment "les Etats très contestés qui se dirigent vers des recomptages automatiques" ou ceux "où notre équipe a des contestations judiciaires valables et légitimes qui peuvent décider du vainqueur final".

Tous les grands médias, y compris la chaîne conservatrice Fox News, ont annoncé samedi que Joe Biden avait été élu président des Etats-Unis, estimant que le milliardaire ne pouvait plus, mathématiquement, refaire son retard dans les Etats-clés.

Le camp Trump a ouvert plusieurs fronts judiciaires ces derniers jours, mais souvent assez mineurs, et n'a pas pour l'instant remporté de victoire déterminante. Donald Trump a lui-même multiplié les accusations de fraude sans aucun élément concret à l'appui.

"A partir de lundi, notre équipe va commencer à porter nos dossiers devant les tribunaux pour s'assurer que les lois électorales soient pleinement respectées et que le vrai vainqueur soit proclamé", a encore dit Donald Trump dans son communiqué.

Il a de nouveau accusé sans la moindre preuve Joe Biden de vouloir compter des bulletins "frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs décédés ou privés de leurs droits civiques".

"Je ne lâcherai pas tant que le peuple américain n'aura pas eu droit au décompte honnête qu'il mérite", a martelé Donald Trump, qui était au golf près de Washington au moment de l'annonce du résultat et n'avait toujours pas regagné la Maison Blanche en début d'après-midi.

