Travail du sexe en Afrique : "Le VIH tue en vingt ans, mais la faim en deux jours"

African Investigative Publishing Collective en collaboration avec ZAM African Investigative Publishing Collective en collaboration avec ZAM

Dans des pays comme le Libéria, le Nigeria, l'Ouganda, le Zimbabwe, la RDC, le Kenya et l'Afrique du Sud, les femmes vivant en dessous du seuil de pauvreté doivent se livrer au commerce du sexe afin de pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, parfois en plus de leur travail rémunéré. Une équipe internationale de journalistes a rendu visite à quelques-unes d'entre elles et raconte leur histoire.

© Dino