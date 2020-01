"Tout va bien" a assuré sur Twitter le président américain Donald Trump après les frappes iraniennes sur deux bases abritant des militaires américains en Irak. Les Etats-Unis évaluent les dommages et le président ne devrait formuler de déclaration officielle que mercredi.

"Tout va bien! Des missiles ont été lancés depuis l'Iran vers deux bases militaires situées en Irak", a décrit le président américain sur Twitter, après que Téhéran et Washington aient confirmé les tirs.

"L'évaluation des victimes et dommages est en cours. Jusqu'ici, tout va bien!", a-t-il encore poursuivi, ajoutant que les USA disposent "de loin, de l'armée la plus puissante et la mieux équipée partout dans le monde!". Le président républicain fera une déclaration officielle mercredi matin.

Des sources officielles américaines, citées par CNN, affirment que la base al-Asad, une des deux touchées par les frappes iraniennes, n'était pas habitée par des Américains, et qu'il fallait attendre que le jour se lève pour fournir une évaluation complète.

Des sources irakiennes ont affirmé à la chaine américaine qu'il y avait des blessés parmi les Irakiens présents.

"Tout va bien! Des missiles ont été lancés depuis l'Iran vers deux bases militaires situées en Irak", a décrit le président américain sur Twitter, après que Téhéran et Washington aient confirmé les tirs. "L'évaluation des victimes et dommages est en cours. Jusqu'ici, tout va bien!", a-t-il encore poursuivi, ajoutant que les USA disposent "de loin, de l'armée la plus puissante et la mieux équipée partout dans le monde!". Le président républicain fera une déclaration officielle mercredi matin. Des sources officielles américaines, citées par CNN, affirment que la base al-Asad, une des deux touchées par les frappes iraniennes, n'était pas habitée par des Américains, et qu'il fallait attendre que le jour se lève pour fournir une évaluation complète. Des sources irakiennes ont affirmé à la chaine américaine qu'il y avait des blessés parmi les Irakiens présents.