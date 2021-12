La Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce 10 décembre 2021, les habitants de la région des Grands Lacs, dont je fais partie, et tous ceux qui s'intéressent à la situation politique de cette région, sont en droit de se demander si ce jour a la même signification que celle qu'il avait le 10 décembre 1948.

En effet, la région des Grands Lacs connaît des conflits interminables depuis plus de deux décennies qui, d'après certaines publications, ont causé la mort de plus de cinq millions de personnes, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, sans oublier des conflits ouverts qui coutent beaucoup de vies humaines dans cette partie du monde.

Les conflits dans la région des Grands Lacs découlent fondamentalement de l'absence totale d'un État de droit et des effets qui en dérivent. On peut citer notamment l'absence de démocratie pluraliste. Dans les pays de la région des grands lacs, on y trouve plutôt une démocratie de de façade caractérisée par la culture de l'impunité, le non-respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens, la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion des ressources économiques.

En décembre 2020 le Conseil de Sécurité a pour la nième fois adopté la stratégie pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs. Une stratégie qui s'articule autour des trois piliers, à savoir : a) la paix, la sécurité et la justice; b) le développement durable et la prospérité partagée; c) la résilience face aux problèmes anciens et nouveaux[1].

Ces stratégies que le Conseil de Sécurité ne cesse de rappeler n'ont jamais été mises en application et n'amènent donc pas la tranquillité au simple citoyen des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique car dans le monde globalisé d'aujourd'hui les intérêts économiques priment sur les droits fondamentaux de l'homme.

Ainsi par exemple, en 2010, l'ONU a publié un rapport cartographié documentant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et ??juin 2003[2].

Dans ce rapport, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) appuyée par le Rwanda a été identifiée comme l'auteur de plusieurs crimes. Face à ces accusations, les hauts fonctionnaires du Rwanda ont consacré du temps, de l'énergie et des efforts à se défendre auprès de la communauté internationale contre les allégations d'implication dans le conflit en RDC. Malgré ces efforts de défense, la réputation du Rwanda en tant qu'instigateur du conflit et exploitant illicitement des minerais dans l'est de la RDC restera toujours la source de méfiance, surtout entre le peuple congolais et le peuple rwandais mais aussi au niveau des relations entre le Rwanda et la RDC jusqu'à ce que ces accusations ne soient éclaircies une fois pour toutes.

A part ces conflits ouverts en RDC, il y a aussi des conflits latents entre le Rwanda et ses autres voisins. En 2015, les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont également détériorées. Le Burundi a accusé le Rwanda d'avoir orchestré un coup d'état manqué; tandis que les autorités rwandaises accusent son voisin du sud d'abriter les rebelles qui veulent renverser son pouvoir. La frontière entre le Rwanda et le Burundi a été fermée pendant longtemps.

En 2018, des problèmes sont survenus entre le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda se plaignait que l'Ouganda arrêtait des Rwandais vivant en Ouganda et que ces Rwandais sont torturés ou subissent des traitements cruels, inhumains et dégradants. Les autorités rwandaises accusent aussi l'Ouganda de soutenir les groupes rebelles qui tentent de renverser le pouvoir en place au Rwanda. La frontière entre le Rwanda et l'Ouganda ont également été fermés pendant plusieurs mois.

La fermeture des frontières prive ainsi les simples citoyens de ces pays leur liberté de mouvement ce qui viole l'article 13 de déclaration universelle des droits de l'homme.

A cette date où nous célébrons la journée des droits de l'homme instaurée par l'ONU, des foyers d'instabilité et de violence, des accrochages transfrontaliers, la méfiance et les tensions persistent entre les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique.

Ainsi, j'invite la communauté internationale, surtout le groupe international de contact des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique à assister les pays de cette partie du monde à trouver une solution adéquate et inclusive.

Il est déplorable de constater que la stratégie de l'ONU citée précédemment, certains acteurs clé rwandais n'ont pas été consulté pourtant le Rwanda est dans le centre de toutes ces tensions.

Les violations des droits de l'homme commises au Rwanda sont décrites en détail depuis plus de dix ans dans les rapports annuels de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie, publiés sur le site du Service européen pour l'action extérieure[3]. De plus, lors de la 37ème session de l'Examen Périodique Universel sur les droits de l'homme au Rwanda, qui s'est tenue à Genève en janvier 2021, des représentants de divers Etats membres des Nations Unies ont fait part aux délégués de notre gouvernement de leurs préoccupations concernant les violations des droits de l'homme au Rwanda[4].

Toutes ces violations poussent certains rwandais à quitter le pays et beaucoup d'entre eux à se regrouper dans différentes organisations armées ou non armées, ce qui constitue à moyen ou à long terme une menace de sécurité du Rwanda.

J'ai toujours soutenu que sans résoudre le problème politique du Rwanda, il sera impossible d'apporter la stabilité dans cette région.

Je reste convaincue que les difficultés politiques, sociales et économiques auxquelles mon pays est confronté ne peuvent être surmontées que si notre gouvernement est contraint de faire les réformes de gouvernance nécessaires aujourd'hui. Ces réformes peuvent être réalisées à travers un dialogue entre toutes les composantes de la société rwandaise[5].

Sans ces réformes, il sera difficile de promouvoir le respect des droits de l'homme au Rwanda et par conséquent d'éviter et/ou d'arrêter le bain de sang qui coule dans la région des pays de Grands Lacs d'Afrique depuis plus de trois décennies.

A cette journée de droits de l'homme, je vous invite à écouter les cris de ces femmes violées, abandonnées à leur sort ; mais aussi à être attentifs aux pleurs de ces enfants qui sont privés de toute vie décente, qui vivent dans la pauvreté sans précédent.

Travaillons ensemble pour mettre fin au trafic de minerais de sang dans toute la région et privilégions la paix, la stabilité et le développement de tous.

Tous les pays membres de l'ONU ont une dette morale envers les peuples des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique car en signant la charte des peuples des Nations Unies, ils se sont engagés à assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier. J'en appelle à leur conscience pour que le sang cesse de couler dans les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique.

Victoire Ingabire Umuhoza,présidente de DALFA UMURINZI

[1] https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_1168_f.pdf

[2] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_EN.pdf

[3] 4 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-service-eeas_en

[4] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/RWIndex.aspx

[5] https://www.levif.be/actualite/international/pour-un-nouveau-dialogue-inter-rwandais-carte-blanche/article-opinion-1481135.html

