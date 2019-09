L'ex-Premier ministre britannique dénonce les manoeuvres de Boris Johnson et critique le leadership de Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, son propre mouvement.

Les cheveux ont blanchi, mais ce large sourire qui a joué un rôle indéniable dans son succès reste le même. S'il n'a plus la cote outre-Manche depuis l'engagement du Royaume-Uni auprès des Etats-Unis lors de la guerre en Irak, en 2003, Tony Blair reste le plus doué des politiciens britanniques depuis Winston Churchill. A 66 ans, l'ancien Premier ministre (1997-2007) n'a pas renoncé à l'engagement politique et prône la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit. Il dénonce l'atteinte à la démocratie que représente le choix, par Boris Johnson, de prolonger la suspension du Parlement. Mais il craint que le Labour de Jeremy Corbyn, le leader issu de la gauche radicale, ne soit pas à la hauteur des défis du moment.

