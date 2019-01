Tom Lanoye : " La vraie voix des réfugiés, on ne l'entend pas "

L'écrivain anversois, qui vit plusieurs mois par an en Afrique du Sud, est auréolé d'une double actualité en Belgique : la création en français de son adaptation de Shakespeare La Reine Lear, et la sortie de son roman Décombres flamboyants, qui retrace la cohabitation improbable entre un bègue flamand et un réfugié syrien dans un futur dystopique où les attentats se multiplient.