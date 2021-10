Une Cour d'appel fédérale a permis vendredi au Texas de rétablir une loi interdisant la majorité des avortements dans cet Etat américain, deux jours après le blocage de ce texte controversé.

Cette loi ultra-restrictive, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de coeur de l'embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent encore être enceintes.

La loi ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste.

Elle avait été bloquée temporairement mercredi par un juge fédéral du Texas, Robert Pitman, à la suite d'une plainte du gouvernement de Joe Biden. "Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus", avait écrit le juge dans sa décision.

Les avortements au-delà de six semaines avaient alors repris dans les cliniques de l'Etat.

Le procureur général du Texas, le républicain Ken Paxton, avait fait appel devant la cour fédérale de La Nouvelle-Orléans, réputée une des plus conservatrices du pays, qui lui a donné raison.

"Grande nouvelle ce soir", a tweeté M. Paxton sitôt la décision en appel rendue publique. "Je combattrai les excès du gouvernement fédéral à chaque tournant", a-t-il ajouté.

L'organisation Planned Parenthood (planning familial) a immédiatement réagi, estimant que ce jugement "ignore encore une fois un demi-siècle de précédents protégeant le droit constitutionnel à l'avortement".

En raison de ce jugement, l'organisation a également annoncé qu'elle suspendait pour l'instant les avortements à plus de six semaines.

Selon toute vraisemblance, le gouvernement fédéral américain contestera la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême des Etats-Unis.

Cette dernière a garanti en 1973, dans son arrêt emblématique Roe v. Wade, le droit des femmes à avorter, et a précisé ensuite qu'il s'appliquait tant que le foetus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse.

Ces dernières années, des lois comparables à celle du Texas ont été adoptées par une dizaine d'autres Etats conservateurs et invalidées en justice parce qu'elles violaient cette jurisprudence.

- "Virage à droite" -

"La Cour Suprême doit intervenir et arrêter cette folie", a réagi dans un communiqué Nancy Northup, présidente de l'association Center for reproductive rights, qui défend le droit à l'avortement.

"Cette loi cruelle touche plus durement ceux qui font déjà face à des discriminations en matière d'accès aux soins", a-t-elle ajouté.

Mais en septembre, pour la première fois en près d'un demi-siècle, la Cour suprême a refusé de bloquer l'entrée en vigueur de la loi texane qui contrevient pareillement à l'arrêt Roe v. Wade.

La haute juridiction a justifié son inaction par des "questions nouvelles de procédure", la loi du Texas comportant un dispositif unique: elle confie "exclusivement" aux citoyens le soin de faire respecter la mesure en les incitant à porter plainte contre les organisations ou les personnes qui aident les femmes à avorter illégalement.

La position de la Cour suprême dans cette affaire a été perçue comme un "virage à droite" de la haute juridiction qui compte six juges conservateurs sur neuf, dont trois nommés par Donald Trump.

Le 2 octobre, des milliers de manifestants étaient descendus dans les rues américaines pour défendre le droit à l'avortement.

La Cour suprême doit également examiner cet automne une loi du Mississippi qui interdit d'avorter après 15 semaines de grossesse, et pourrait en profiter pour inscrire noir sur blanc un revirement de sa jurisprudence.

Si la Cour devait invalider l'arrêt Roe v. Wade, chaque Etat serait libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Environ 36 millions de femmes dans 26 Etats, soit près de la moitié des Américaines en âge de procréer, perdraient probablement le droit d'avorter, selon un rapport de Planned Parenthood (planning familial) publié début octobre.

Cette loi ultra-restrictive, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de coeur de l'embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent encore être enceintes.La loi ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste.Elle avait été bloquée temporairement mercredi par un juge fédéral du Texas, Robert Pitman, à la suite d'une plainte du gouvernement de Joe Biden. "Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus", avait écrit le juge dans sa décision.Les avortements au-delà de six semaines avaient alors repris dans les cliniques de l'Etat.Le procureur général du Texas, le républicain Ken Paxton, avait fait appel devant la cour fédérale de La Nouvelle-Orléans, réputée une des plus conservatrices du pays, qui lui a donné raison."Grande nouvelle ce soir", a tweeté M. Paxton sitôt la décision en appel rendue publique. "Je combattrai les excès du gouvernement fédéral à chaque tournant", a-t-il ajouté.L'organisation Planned Parenthood (planning familial) a immédiatement réagi, estimant que ce jugement "ignore encore une fois un demi-siècle de précédents protégeant le droit constitutionnel à l'avortement".En raison de ce jugement, l'organisation a également annoncé qu'elle suspendait pour l'instant les avortements à plus de six semaines.Selon toute vraisemblance, le gouvernement fédéral américain contestera la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême des Etats-Unis.Cette dernière a garanti en 1973, dans son arrêt emblématique Roe v. Wade, le droit des femmes à avorter, et a précisé ensuite qu'il s'appliquait tant que le foetus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse.Ces dernières années, des lois comparables à celle du Texas ont été adoptées par une dizaine d'autres Etats conservateurs et invalidées en justice parce qu'elles violaient cette jurisprudence."La Cour Suprême doit intervenir et arrêter cette folie", a réagi dans un communiqué Nancy Northup, présidente de l'association Center for reproductive rights, qui défend le droit à l'avortement."Cette loi cruelle touche plus durement ceux qui font déjà face à des discriminations en matière d'accès aux soins", a-t-elle ajouté.Mais en septembre, pour la première fois en près d'un demi-siècle, la Cour suprême a refusé de bloquer l'entrée en vigueur de la loi texane qui contrevient pareillement à l'arrêt Roe v. Wade.La haute juridiction a justifié son inaction par des "questions nouvelles de procédure", la loi du Texas comportant un dispositif unique: elle confie "exclusivement" aux citoyens le soin de faire respecter la mesure en les incitant à porter plainte contre les organisations ou les personnes qui aident les femmes à avorter illégalement.La position de la Cour suprême dans cette affaire a été perçue comme un "virage à droite" de la haute juridiction qui compte six juges conservateurs sur neuf, dont trois nommés par Donald Trump.Le 2 octobre, des milliers de manifestants étaient descendus dans les rues américaines pour défendre le droit à l'avortement.La Cour suprême doit également examiner cet automne une loi du Mississippi qui interdit d'avorter après 15 semaines de grossesse, et pourrait en profiter pour inscrire noir sur blanc un revirement de sa jurisprudence.Si la Cour devait invalider l'arrêt Roe v. Wade, chaque Etat serait libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Environ 36 millions de femmes dans 26 Etats, soit près de la moitié des Américaines en âge de procréer, perdraient probablement le droit d'avorter, selon un rapport de Planned Parenthood (planning familial) publié début octobre.