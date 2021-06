En un tweet, il peut faire perdre ou gagner des milliards sur les marchés des cryptomonnaies. Ces derniers mois, les annonces d'Elon Musk, célèbre patron de Tesla et de SpaceX, ont sans cesse fait valser le cours du bitcoin. Une hégémonie qui pose de plus en plus question, faute de régulation.

Indeed". Six lettres, - 7% pour le bitcoin. L'auteur de ce simple "en effet", tweeté le 16 mai dernier: Elon Musk, évidemment. Le célèbre patron de Tesla et de SpaceX réagissait à un tweet du compte CryptoWhale, très suivi par les adeptes des cryptomonnaies: "Les détenteurs de bitcoins se mordront les doigts au prochain trimestre lorsqu'ils découvriront que Tesla s'en est débarrassé. Vu le niveau de haine exprimée à l'encontre d'Elon Musk, je ne lui en voudrais pas." Ce dernier confirmait-il la première ou la seconde phrase? "Pour clarifier les spéculations, Tesla n'a vendu aucun bitcoin", précisait-il le lendemain. Qu'importe. Comme souvent, quelques phrases de la deuxième personnalité la plus riche du monde (derrière le patron d'Amazon, Jeff Bezos) suffisent à faire perdre ou gagner des milliards sur les marchés des cryptomonnaies, aux cours déjà très volatils et souvent corrélés à celui du bitcoin.

Tels sont les qualificatifs les plus souvent associés à ce personnage à tout le moins hors norme, dont les activités révolutionnent tant la mobilité électrique et autonome que la conquête et le tourisme de l'espace. Acteur incontournable de la Silicon Valley, le berceau américain de l'innovation numérique, Elon Musk était prédestiné à concevoir les cryptomonnaies comme une corde supplémentaire à l'arc de sa stratégie d'investissements. Mais son influence sur leurs cours pose de plus en plus question. "Il est rare que les annonces d'une personne nominative influencent à ce point le cours d'un actif, en l'occurrence le bitcoin, observe Philippe Ledent, senior economist chez ING. C'est en revanche beaucoup plus fréquent quand elles émanent de banques, d'institutions ou de grandes entreprises." Si les publications personnelles d'Elon Musk suscitent des soubresauts sur les marchés, les orientations de Tesla, dont il détient 20% des parts, pèsent d'ailleurs encore plus lourdement dans la balance des cryptoactifs, toujours en quête de légitimité et d'usages concrets. Trois épisodes l'attestent. Acte un: le 8 février dernier, Tesla annonce avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. Le cours de la devise virtuelle s'envole à plus de 43 000 dollars. Acte deux: le 24 mars, Elon Musk relaie un communiqué inédit, confirmant la possibilité d'acheter une Tesla en bitcoins, quelques jours après que le bitcoin a franchi la barre des 60 000 dollars. Acte trois: le 12 mai, Tesla renonce finalement à l'adopter comme moyen de paiement, après une déferlante de critiques à l'égard de l'empreinte environnementale du minage, qui désigne le processus informatique permettant de traiter et de sécuriser ces transactions. "Tesla ne vendra pas de bitcoins et nous l'utiliserons pour des transactions dès que les mines seront alimentées par des énergies plus durables", tente alors de rassurer Elon Musk. Mais le cours du bitcoin chute brutalement. "Ce pas de côté a envoyé un signal négatif, à savoir que d'autres acteurs ou institutions ne suivraient peut-être pas, par mimétisme, l'adoption du bitcoin par Tesla, analyse Mathieu Jamar, spécialiste des cryptomonnaies et fondateur de la société DCY. Après avoir anticipé une surdemande, le marché a finalement estimé que la demande serait largement inférieure." Depuis lors, le bitcoin s'échange à environ 36 000 dollars. Bien sûr, la volatilité du bitcoin est aussi liée à d'autres causes. Le 20 mai dernier, la décision de la Chine d'interdire les cryptomonnaies comme moyens de paiement a, elle aussi, contribué à la baisse du cours du bitcoin. A l'inverse, le fait que des sociétés comme PayPal puis Mastercard autorisent de telles transactions a joué un rôle dans la trajectoire haussière du début d'année. "Le génie de Musk en fait logiquement quelqu'un de très écouté, mais il n'est pas le seul, confirme Marc Toledo, fondateur de la plateforme belge d'échange de cryptomonnaies Bit4You. Toute annonce émanant d'une personnalité importante peut avoir un impact. De même, une simple rumeur d'augmentation d'un taux d'inflation a un effet dévastateur sur tous les marchés." Pour Mathieu Jamar, il convient par ailleurs de dissocier les annonces d'Elon Musk faites au nom de Tesla de ses avis exprimés à titre purement personnel: "Plus il tweete, moins son avis devient important au niveau des cryptomonnaies, puisqu'il a plutôt étalé une méconnaissance du sujet, même s'il apprend vite." Ainsi, à quoi joue Elon Musk avec le dogecoin, cette devise virtuelle à l'effigie du Shiba Inu, conçue en 2013? Evaluée à 0,005 dollar au 1er janvier dernier, elle avait atteint 0,74 dollar le 8 mai, avant que le milliardaire la qualifie nébuleusement "d'arnaque" le même soir, sur le plateau du Saturday Night Live, faisant plonger son cours de plus de 30% en moins de 24 heures. Le 10 mai, il annonçait pourtant, pour 2022, une mission de SpaceX vers la Lune entièrement financée en dogecoins. "Je ne pense pas qu'Elon Musk vise à manipuler les marchés, poursuit Marc Toledo. La seule manipulation que certains pourraient voir, c'est à l'égard du dogecoin, qui ne repose sur rien, mais qui a tout de même pesé près de 70 milliards de dollars à un moment." Lire aussi: Allemagne: les ambitions pharaoniques de TeslaDepuis 2018, Elon Musk s'attire régulièrement les foudres de l'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, pour ses annonces qui s'apparentent à de potentielles manipulations. "Le cours de l'action Tesla est trop élevé à mon avis", avait-il par exemple tweeté en mai 2020, entraînant immédiatement une chute de 10% de sa valeur. Sur la scène des cryptomonnaies, c'est précisément l'absence de régulation qui accentue le poids des mots de l'entrepreneur. "Dans les marchés boursiers, certaines personnes auraient potentiellement le poids pour engendrer des chocs sur les cours, rappelle Philippe Ledent. Cela étant, non seulement ces marchés sont plus volumineux, ce qui limite le poids des individus, mais surtout, la manipulation de cours y est pénalement répréhensible, contrairement aux marchés des cryptoactifs." S'il contribue à en faire valser les cours, Elon Musk serait tout de même plutôt un allié des cryptomonnaies. "Pour que ces actifs, dont la valeur repose avant tout sur l'espérance d'un prix futur, intéressent les investisseurs, il leur faut aussi quelques histoires rocambolesques", conclut Philippe Ledent. Or, s'il y a bien un maître en la matière parmi les grands capitaines de l'industrie, c'est le patron de Tesla et de SpaceX.