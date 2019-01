Tangier, la submersible (En images)

Plantée au milieu de la baie de Chesapeake, sur la côte est des Etats-Unis, à 160 kilomètres de Washington, l'île de Tangier s'enfonce chaque année un peu plus sous les eaux. Une érosion galopante, accélérée par le réchauffement climatique menace de priver les habitants de leur terre. Si certains ne croient plus au miracle, d'autres s'accrochent, contre vents et marées. Par Sébastien Leban.