opinion

"Sri Lanka, minorités chrétiennes et réseaux sociaux"

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

La revendication le mardi 23 avril par l'Etat islamique des terribles attentats au Sri Lanka le dimanche de Pâques (310 morts dans des hôtels et des églises) n'est pas une garantie absolue de son implication. Le groupe terroriste s'est déjà attribué, par le passé, des tueries auxquelles il n'avait apporté aucun concours et qu'il n'avait même pas inspirées. Et pourtant...

Enterrement des victimes des attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka