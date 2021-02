Le symbole de la crise sanitaire, qui avait récolté des fonds en marchant avant d'être honoré par la reine, est décédé, victime de la maladie.

Le Royaume-Uni est sous le choc. Captain Tom Moor, devenu "Sir" depuis qu'il a été honoré par la reine, est décédé ce mardi des suites de ce coronavirus qu'il avait aidé à combattre. C'est ce qu'a annoncé sa famille. Il était âgé de 100 ans.

En avril dernier, au moment où le pays comptait près de 15.000 morts du Covid-19, l'histoire de ce vétéran de la Seconde guerre mondiale, qui a servi en Inde puis en Birmanie, avait mis du baume au coeur des Britanniques.

Tom Moore s'était fixé comme objectif de marcher 100 longueurs de 25 mètres de son jardin du Bedfordshire, dans le centre de l'Angleterre, avant de fêter son centième anniversaire le 30 avril. Il comptait lever 1.000 livres sterling pour des associations de soutien aux employés du service public de santé, le National Health Service (NHS), les volontaires venus les aider et les patients. Mais la générosité du public avait dépassé toutes ses attentes, grimpant en flèche et dépassant rapidement les 20 millions de livres, soit 23 millions d'euros.

L'homme avait aussi enregistré un disque qui a connu un vif succès et multiplié les apparitions publiques La reine l'avait annobli en juillet.

