Si la fin du système industriel est inévitable, la Terre ne s'arrêtera pas pour autant de tourner

Laurence Van Ruymbeke Journaliste au Vif/L'Express

Difficile à imaginer, à croire et, plus encore, à accepter. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'un certain effondrement est en cours. Les auteurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens l'affirment depuis des années. Ce constat glaçant posé, apprêtons-nous donc à vivre ce bouleversement majeur, activement et non passivement.

"Un effondrement, ce n'est pas forcément une extinction. C'est une forêt qui brûle et après l'incendie, ça repousse", assure Gauthier Chapelle. © JEAN-MARC QUINET/ISOPIX