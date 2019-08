Le spécialiste français Stéphane Bourgoin tire le portrait de tueurs en série exceptionnels, en publiant des documents souvent inédits. Voici les premiers "monstres" d'une collection insolite qui, à travers ces histoires individuelles, permet de mieux cerner la part la plus sombre de l'être humain.

Plutôt bel homme, séducteur, le regard hypnotique, escroc patenté, menteur invétéré, H. H. Holmes n'a rien à voir avec son contemporain Sherlock, le célèbre détective privé créé par l'écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle, en 1887. S'il a emprunté son patronyme, le prétendu Docteur Holmes - Herman Webster Mudgett de son vrai nom - est considéré comme le premier tueur en série américain et sans doute l'un des plus ingénieux. Il a multiplié les identités, épousé plusieurs femmes en même temps, n'a vécu que d'escroqueries, notamment à l'assurance-vie, et accumulé de monstrueuses dettes. Pour l'Expo universelle de 1893 à Chicago, il a fait construire un extravagant immeuble, le Holmes' Castle, surnommé plus tard le " château de l'horreur ".

