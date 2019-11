Sebastian Piñera, le président milliardaire dépassé par la crise au Chili

Sa capitale est à feu et à sang, Sebastian Piñera savoure une pizza dans un restaurant huppé : cette image du président, l'un des hommes les plus riches du Chili, cristallise la fracture entre une élite déconnectée et les manifestants dans un pays en pleine crise depuis deux semaines.

Sebastian Piñera © AFP