L'ex-président américain Barack Obama livre, dans ses mémoires à paraître mardi, quelques impressions sur ses anciens homologues, dont Nicolas Sarkozy.

"Il bombe le torse comme un petit coq", écrit-il à propos de l'ancien président français, selon de courts extraits publiés dans une critique du New York Times rédigée par l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie.

Evoquant son ancien homologue chinois Hu Jintao, Barack Obama raconte que, lors d'un tête-à-tête, ce dernier lisait des documents de manière si monotone qu'il a failli lui suggérer "de gagner du temps tous les deux en échangeant nos documents et en les lisant à notre guise".

L'ancien président démocrate esquisse aussi de rapides portraits de certains des ténors républicains, à l'image du sénateur Mitch McConnell.

"Il faisait plus que compenser son manque de charisme (...) par une discipline, une perspicacité et une absence totale d'états d'âme qu'il mettait au service d'une conquête froide du pouvoir", écrit-il.

Le premier tome des mémoires de l'ancien président, intitulé "A Promised Land" ("Une terre promise", éditions Fayard), sera publié mardi.

