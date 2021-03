La disparition d'une jeune femme a suscité une puissante vague d'émotion au Royaume-Uni. L'affaire a encore gagné en ampleur depuis que son corps a été retrouvé et qu'un policier est inculpé du meurtre. Retour sur l'affaire Sarah Everard.

Au début du mois de mars, Sarah Everard, 33 ans, disparait. Le mercredi 3 mars, elle est vue pour la dernière fois par une caméra de sécurité vers 21h30 dans le quartier de Clapham, au sud de Londres. La femme revenait de chez des amis et se rendait à son domicile dans le quartier de Brixton, également dans le sud de la ville. La promenade aurait dû lui prendre environ 50 minutes. Une longue promenade selon les normes belges, mais pas anormale pour les habitants de l'immense métropole londonienne.

© AFP

Elle aurait aussi appelé son petit ami durant le trajet pendant environ 15 minutes pour discuter de ses projets pour le lendemain. Et puis, plus rien. L'affaire sera directement jugée comme inquiétante, bien que les proches gardaient l'espoir d'une fin heureuse. Un espoir douché avec l'arrestation d'un homme mardi et la découverte d'un corps mercredi dans un bois du Kent. Vendredi, la police a confirmé officiellement qu'il s'agissait bien de Sarah Everard.

Un policier comme principal suspect

L'affaire va encore prendre de l'ampleur lorsqu'on apprend que le principal suspect est un policier. La police métropolitaine de Londres a en effet annoncé qu'un agent de son unité de protection des représentations diplomatiques, Wayne Couzens, 48 ans, avait été inculpé pour la mort de Sarah Everard. Il avait rejoint la police londonienne en septembre 2018 et faisait partie depuis février 2020 d'une unité armée et en uniforme chargée de protéger les ambassades et autres représentations diplomatiques, a précisé la police.

Le parquet a confirmé dans un communiqué que le suspect avait été inculpé "pour enlèvement et meurtre". L'homme avait été arrêté mardi soir dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), où il vit.

© AFP

Le policier inculpé pour le meurtre est également soupçonné d'exhibition sexuelle. Saisie, la police des polices (IOPC) a indiqué jeudi qu'elle déterminerait si les forces de l'ordre avaient traité de manière "appropriée" ces faits, qui auraient eu lieu le 28 février, quelques jours avant la disparition de Sarah Everard, dans un fast-food londonien. Le suspect a dû recevoir des soins à l'hôpital à deux reprises pour une blessure subie alors qu'il se trouvait seul dans sa cellule de garde à vue, a indiqué la police.

Un immense mouvement de protestation

La disparition de cette femme de 33 ans qui ne faisait rien d'autre que de rentrer chez elle va soulever un mouvement de protestation sans précédent auprès des Britanniques et des femmes en particulier. Depuis, elles ont partagé par centaines sur les réseaux sociaux des expériences de harcèlement et de menaces venant d'hommes. Un sondage YouGov pour UN Women UK, qui dépend de l'ONU, révèle l'étendue du problème: 80% des femmes de tous âges rapportent avoir été victimes de harcèlement dans des lieux publics, 97% des femmes âgées de 18 à 24 ans indiquant avoir été victimes de harcèlement sexuel.

© AFP

L'année dernière 118 femmes ont été victimes de meurtre dans le pays. Claire Barnett, directrice exécutive de UN Women UK, trouve que c'est une véritable "crise des droits humains". "Continuer à dire que ce problème est trop difficile à résoudre ne suffit pas. Il faut le résoudre maintenant", a-t-elle déclaré, citée par le journal The Guardian.

"Si ce qui est arrivé à Sarah Everard a touché tant de femmes c'est parce que nous faisons les mêmes calculs qu'elle faisait tous les jours. Nous empruntons la voie la plus longue et la mieux éclairée, repoussons la peur pour la voix qui dit: +Ne sois pas idiote, tu as parfaitement le droit de rentrer seule à la maison la nuit et d'être en sécurité+", a tweeté Kate McCann, journaliste politique sur la chaîne Sky, un message relayé plus de 16.000 fois.

"Chacune de mes amies s'est sentie en insécurité à un moment quand elle rentrait chez elle", a aussi écrit Karen Morrison, journaliste à la BBC, partageant une capture d'écran WhatsApp où l'une de ses amies raconte les "milliers de livres sterling" dépensés en taxis dans sa vie "juste pour ne pas me faire violer et tuer".

"Pour toutes les femmes qui envoient des textos à leurs amis pour leur faire savoir qu'elles sont rentrées saines et sauves, qui portent des chaussures plates la nuit pour pouvoir courir si elles en ont besoin, qui ont leurs clés en main prêtes à l'emploi, ce n'est pas de votre faute", a tweeté Anna Yearley, codirectrice de l'ONG de défense des droits humains Reprieve. "En tant que filles, on nous dit: +ne portez pas quelque chose de trop court+ (...) On nous dit: +Ne vous enivrez pas trop, vous serez trop vulnérable+. (...) Quand allons-nous commencer à dire aux garçons et aux hommes de ne pas attaquer les femmes?", a interrogé la députée travailliste Alex Davies-Jones sur Twitter.

Stuart Edwards, un homme qui vit près du lieu où a disparu Sarah Everard, a demandé dans un tweet devenu viral ce qu'il pouvait faire pour que les femmes se sentent plus en sécurité, déclenchant plus d'un millier de suggestions comme le fait de garder ses distances pour ne pas que les femmes se sentent suivies ou menacées.

La cheffe de la police de Londres, Cressida Dick, a souligné qu'il était "heureusement incroyablement rare qu'une femme soit enlevée dans nos rues". "Mais je comprends parfaitement que malgré cela, les Londoniennes et le grand public - en particulier les habitantes du quartier où Sarah a disparu - seront inquiètes", a-t-elle concédé mercredi, annonçant des patrouilles supplémentaires dans cette zone.

Des associations ont appelé à plusieurs veilles samedi à la mémoire de Sarah Everard. Mais la police a averti que ces rassemblements seraient illégaux en raison des restrictions sanitaires, et que les organisatrices risquaient une amende de 10.000 livres Sterling (11.600 euros). Les organisatrices ont saisi la justice, mais un juge a refusé vendredi de se prononcer. Le mouvement "Reclaim These Streets", qui a appelé à ces rassemblements, a affirmé être en discussion avec la police pour "confirmer comment l'événement pourrait se tenir d'une manière qui soit proportionnée et sûre".

