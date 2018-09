Rwanda: libérée après 8 ans de prison, Victoire Ingabire veut reprendre le combat politique

Résidente aux Pays-Bas à l'époque du génocide de 1994, l'opposante Victoire Ingabire avait pris le risque de revenir au Rwanda pour défier Paul Kagame à l'élection présidentielle de 2010. A peine arrivée, elle s'était rendue au mémorial de Gisozi et s'était attiré les foudres des autorités en englobant les victimes tutsies du génocide et les Hutus " victimes de crimes contre l'humanité, et qui ne sont pas honorés ici ". Elle avait aussitôt été interpellée pour avoir incité au " divisionnisme " (qui distingue entre Hutu et Tutsi), une prévention assortie de lourdes peines et, au passage, fréquemment invoquée pour se débarrasser des opposants. Elle était également accusée de terrorisme à cause de ses liens avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement rebelle installé au Congo voisin. Condamnée à quinze ans de prison par la Cour suprême, elle vient d'être libérée à la surprise de tous, au même titre que le musicien Kizito Mihigo et plus de deux mille prisonniers de droit commun.

