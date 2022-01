"La réforme de la gouvernance par le dialogue est l'aspect le plus vital capable de provoquer le changement dans les domaines clés au Rwanda", estime Victoire Ingabire Umuhoza, opposante au gouvernement rwandais.

En 2000, le Rwanda s'est lancé dans un programme de développement visant à transformer le pays d'un État à revenu faible à l'Etat à revenu intermédiaire, tiré par l'économie de la connaissance. Ce programme devait être atteint sur une période de 20 ans.

Au cours des deux décennies qui ont suivi, le Rwanda a fait des progrès notables et a reçu des applaudissements dans le monde entier.

L'économie du Rwanda a connu une croissance significative, devenant la dixième économie à la croissance la plus rapide au monde de 2001 à 2010[1]. Le revenu par habitant et l'indice de développement humain (IDH) du pays ont augmenté tandis que les niveaux de pauvreté ont remarquablement diminué. Cependant, ces réalisations ont été remises en cause par des inégalités élevées persistantes et des études indépendantes ont également remis en question les statistiques de la pauvreté au Rwanda[2].

De plus, la forte croissance économique du Rwanda enregistrée au cours de cette période n'a pas été tirée par des secteurs privé et commercial dynamiques, mais par l'aide étrangère[3]. Lorsque les pays donateurs ont décidé de suspendre leur aide financière au Rwanda en 2012 en raison de son implication présumée dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, les taux de croissance ont ralenti.

Depuis le début des années 2010, le gouvernement rwandais a commencé à accumuler rapidement des dettes pour investir dans le lancement d'une compagnie aérienne nationale ainsi que des projets d'infrastructure à grande échelle dans le but de tirer des revenus des activités relatives aux réunions, conférences et expositions internationales (MICE). Cependant, ces projets n'ont pas généré le rendement escompté avant la pandémie de COVID-19[4], ce qui a encore contribué au ralentissement de la croissance.

Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas encore atteint le statut de pays à revenu intermédiaire comme promis par son gouvernement il y a plus de 20 ans. La réalisation de cet engagement est désormais reportée à 2035. La dette du pays a atteint 71% du PIB[5], dont la majeure partie a été investie dans de grands projets qui ne répondaient pas aux besoins immédiats de la population et qui ont été les plus touchés par la pandémie . Le Fonds Monétaire International a récemment averti qu'une grande partie de la population n'étant toujours pas vaccinée, les risques liés à l'évolution de la pandémie de COVID-19 restent importants au Rwanda en ajoutant qu'une accélération des réformes structures et économiques est nécessaire pour atténuer les cicatrices de la pandémie et assurer une croissance plus inclusive et durable à moyen terme[6].

Malgré les éloges du monde entier, les progrès du Rwanda ont été insuffisants dans le développement de secteurs et de domaines clés dont sa population a besoin pour réaliser une véritable transformation sociale et économique.

L'un de ces secteurs est le développement du capital humain. Selon l'indice du capital humain 2020[7] de la Banque mondiale, un enfant né au Rwanda aujourd'hui a moins de chance (38%) d'être aussi productif qu'un enfant qui a bénéficié d'une éducation et de soins de santé de haute qualité. Ce nombre est inférieur à la moyenne de la région de l'Afrique subsaharienne et proche de la moyenne du groupe des pays à faible revenu. Le faible niveau de capital humain dans le pays est dû au manque d'éducation et aux taux élevés de malnutrition au Rwanda. Cela reste l'une des principales raisons pour lesquelles le Rwanda n'a pas été en mesure d'attirer des investissements privés au cours des dernières décennies à ce jour. Pourtant, le Rwanda a besoin de ces investissements pour financer ses objectifs de développement à l'avenir. Continuer à emprunter, recevoir des subventions étrangères ou d'augmenter les impôts pour lever les finances publiques pour le développement serait improbable[8].

Le développement du capital social fondé sur une confiance sociétale illimitée reste aussi à concrétiser. Il existe à la fois des facteurs historiques et de gouvernance qui affectent la confiance entre les citoyens eux-mêmes, ainsi qu'entre eux et les représentants de l'État au Rwanda. En particulier, les parties sombres de l'histoire du Rwanda ont été écrites pour s'adapter à l'agenda politique des régimes au pouvoir, ce qui suscite des inquiétudes persistantes quant à savoir si la justice pour toutes les atrocités commises au cours de cette période a vraiment été rendue. Ces problèmes créent aujourd'hui division et méfiance parmi les Rwandais. En outre, les violations continues des droits de l'homme et les déficits de bonheur[9] de la population au Rwanda intensifient la méfiance des citoyens envers les institutions de l'État. Sans mettre en oeuvre des politiques radicales pour restaurer la confiance absolue de la société afin de renforcer son capital social, le Rwanda n'assurera pas la stabilité à long terme pour parvenir à un développement durable.

Le bon voisinage est un autre domaine dans lequel le succès du développement rwandais, acclamé dans le monde entier, a échoué. Les allégations d'implication du Rwanda dans le conflit et l'exploitation illicite des ressources naturelles de l'Est de la République Démocratique du Congo[10],[11],[12],[13] restent un défi. Malgré le rapprochement entre les dirigeants des deux pays, le scepticisme persiste parmi les citoyens ordinaires et les élites politiques des deux pays. Les tensions politiques entre le Rwanda et le Burundi, ainsi qu'entre le Rwanda et l'Ouganda, qui ont conduit à la fermeture des frontières, ne sont toujours pas résolues à ce jour. Plus le manque de bon voisinage perdure, plus les relations entre le Rwanda et ses États voisins se dégradent, ce qui pourrait intensifier les problèmes de sécurité dans la région des Grands Lacs. La fermeture des frontières a déjà perturbé les activités économiques, en particulier le commerce et a augmenté des prix des denrées alimentaires au Rwanda. Une étude sur les futurs moteurs de la croissance au Rwanda[14] reconnaît que ses perspectives de croissance doivent être alimentées par le commerce et l'intégration régionale qui peuvent être atteints grâce à sa participation à la chaîne de valeur d'approvisionnement des ressources naturelles de la région sur le marché mondial. Je suis convaincue que, sans que le Rwanda ne développe un bon voisinage, l'intégration régionale pour le développement économique restera un mythe.

Enfin, une gouvernance qui prend particulièrement en compte la voix des citoyens pour faire respecter la responsabilité du gouvernement d'une manière démocratique a fait défaut au Rwanda. Le score du Rwanda en veillant à ce que la voix de la population soit entendue et la responsabilité du gouvernement sur les Indicateurs de gouvernance mondiale (WGI) est resté faible au cours des deux dernières décennies[15]. Cela corrobore le point de vue selon lequel la mise en oeuvre de politiques sans la participation des citoyens et d'une manière qui manque de responsabilité et de sensibilité de l'État envers la population, ainsi que d'étouffer toutes les voix qui remettent en cause les politiques de développement au Rwanda, étaient les principales raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas réussi à réaliser ses promesses faites en 2000 de transformer le Rwanda en un État à revenu intermédiaire d'ici 2020.

Étant donné qu'aucun pays sans ressources n'est passé à un État moderne, compétitif et à revenu élevé sans institutions de gouvernance hautement compétentes et responsables[16], le Rwanda doit améliorer sa gouvernance. Ce processus nécessite une attention particulière, d'autant plus que la réforme de la gouvernance est l'aspect le plus vital capable de provoquer le changement dans le reste des secteurs susmentionnés sur lesquels le développement du Rwanda a échoué.

De telles réformes peuvent être réalisées grâce à un dialogue inter-rwandais entre le gouvernement, les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile de l'intérieur et extérieur du pays[17].

Pourquoi dialoguer ? L'histoire du Rwanda depuis son indépendance, a été caractérisée par des régimes successifs qui sont restés au pouvoir par tous les moyens possibles, refusant de mettre en oeuvre des réformes de bonne gouvernance. Les répercussions ont été des massacres et des violations des droits de l'homme, culminant avec le génocide des Tutsis de 1994. Pour éviter que l'histoire ne se répète, un dialogue inter-rwandais pour la réforme de la gouvernance au Rwanda est aujourd'hui une nécessité. Le résultat d'un tel dialogue créerait un environnement qui facilite la stabilité et le développement économique durable au Rwanda.

