Russie: la confiance en Vladimir Poutine chute fortement

Seuls 39% des Russes interrogés en septembre ont affirmé avoir confiance en Vladimir Poutine, une baisse de 9 points par rapport au mois de juin, selon un sondage du centre indépendant Levada. C'est le plus faible résultat de Vladimir Poutine depuis février 2014, lorsque sa cote de confiance avait atteint 36%. Cette dernière avait ensuite bondi à 51% après l'annexion de la Crimée en mars 2014.

La semaine dernière, le président russe a promulgué une réforme prévoyant le relèvement de 5 ans de l'âge de la retraite. Cette mesure a provoqué un vif mécontentement en Russie, poussé des milliers de personnes à protester dans la rue et provoqué des revers électoraux inattendus du parti au pouvoir en septembre lors d'élections régionales.La nouvelle loi fait passer l'âge de départ à la retraite à 65 ans contre 60 aujourd'hui pour les hommes et à 60 ans contre 55 actuellement pour les femmes. Ces seuils de départ à la retraite avaient été fixés en 1932, à l'époque soviétique, et n'avaient pas été touchés depuis.

Confronté à une fronde inhabituelle, M. Poutine avait proposé lors d'une rare adresse télévisée à la nation en août d'assouplir la réforme, ce que les députés n'avaient pas tardé à faire en amendant le projet. Selon l'enquête de l'institut Levada, les cotes de confiance du ministre de la Défense Sergueï Choïgou et des Affaires étrangères Sergueï Lavrov chutent également, passant respectivement de 19 à 15 points et de 14 à 10 points.