La première séquence de la série Chernobyl sur la catastrophe de 1986 à la centrale nucléaire soviétique commence par ce commentaire-testament du chef adjoint du complexe ukrainien, Anatoly Dyatlov, ciblé comme bouc émissaire par les autorités.

" Qu'y a-t-il de pire avec les mensonges ? Ce n'est pas de les confondre avec la vérité. Le réel danger, quand on entend trop de mensonges, c'est de ne même plus reconnaître la vérité du tout. Que faire alors si ce n'est abandonner tout espoir de vérité et nous contenter de simples histoires ? Dans ces histoires, peu importe qui sont les héros. On veut seulement savoir qui est le coupable. " Aujourd'hui encore, une majorité de Russes, de Chinois (voire d'Américains), harassés par la recherche quotidienne de moyens de subsistance ou, au contraire, amadoués par une amélioration palpable de leur niveau de vie, sont enclins à se ...