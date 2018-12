Robert Mueller, l'homme invisible qui donne des sueurs froides à Trump

Depuis dix-huit mois, Robert Mueller mène une enquête aux vastes ramifications qui tient Washington en haleine et met les nerfs du milliardaire républicain à rude épreuve. Son ombre plane sur le "marigot" politique de Washington, mais Robert Mueller reste invisible. Son nom est sur toutes les lèvres dans le microcosme de la capitale américaine, mais le procureur spécial chargé de l'explosive enquête russe reste muré dans le silence. Sans sortir de l'ombre, il donne ses coups de griffe en paraphant des documents judiciaires qui, ici, inculpent un ancien conseiller de Donald Trump, là, soulignent les mensonges d'un autre. Et à chaque fois la même question s'élève dans les ministères, les salles de rédaction et les dîners: que possède-t-il contre l'occupant de la Maison-Blanche?

