Révélations sur le financement du Big Pharma à des professionnels de santé en Belgique

De 2017 à 2020, l'industrie pharmaceutique a versé 875 millions d'euros à des professionnels et organisations belges de la santé, rapporte mercredi une enquête collaborative des médias Le Soir, Médor, De Tijd et Knack. Près de 60% du total (520 millions) est destiné à financer la recherche et le développement en Belgique mais d'autres catégories de dépenses sont plus polémiques, notamment le sponsoring individuel.

© iStock