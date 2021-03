Aux USA, un record de 3,5 millions d'injections de vaccin contre le coronavirus ont été administrés en une seule journée samedi, a déclaré Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche pour la lutte contre le coronavirus sur Twitter.

Ce nombre de vaccinations Outre-Atlantique dépasse le record déjà établi vendredi de 3,4 millions de doses administrées en un jour. Selon les autorités sanitaires américaines, il y a désormais plus de 143 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 qui ont été administrées dans le pays. Environ 36% des adultes ont reçu une première injection, et 20% sont totalement vaccinés. Trois vaccins sont actuellement utilisés aux Etats-Unis,ceux de Moderna, Pfizer/BioNTech, et Johnson Johnson. Le président américain Joe Biden avait promis avant son entrée au pouvoir le 20 janvier que lors des premiers 100 jours de son mandat, 100 millions de vaccins seraient administrés. Cet objectif a été atteint de manière anticipée, soit moins de 60 jours après sa prise de fonction. M.Biden a désormais doublé son ambition et promet que 200 millions de doses seront administrées sous 100 jours.

