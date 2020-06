Rebond du coronavirus: Pékin ferme les écoles et appelle ses habitants à ne pas quitter la ville

Pékin a exhorté mardi soir ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de la ville et interdit aux résidents de zones touchées de quitter la capitale après un rebond des cas de Covid-19. La mairie a également annoncé qu'elle allait fermer à nouveau toutes ses écoles et universités.

Dépistage à Pékin, le 16 juin 2020