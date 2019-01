RDC: Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du parti au pouvoir, revendique la victoire

"Nous avons des indices sans équivoque qui montrent clairement la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary", a fait savoir le porte-parole de ce candidat, Aime Kilolo, au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Cette revendication s'appuie sur des rapports du Front commun pour le Congo, la plate-forme électorale mise sur pied par le président sortant, Joseph Kabila, a précisé le porte-parole.

Emmanuel Shadary est un protégé de M. Kabila et membre du parti au pouvoir, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. "Notre candidat est le vainqueur", a ajouté M. Kilolo, appelant à son tour la Commission électorale indépendante (Céni) "à prendre ses responsabilités et à proclamer les résultats".

Cette Commission a fait savoir samedi que les résultats ne seraient pas dévoilés avant la semaine prochaine alors qu'ils étaient attendus pour dimanche. Elle a précisé qu'un peu plus de la moitié des bulletins avaient été comptabilisés.