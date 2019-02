RDC: décès de l'ancien Premier ministre congolais Antoine Gizenga

Né en 1925, à Mushiko, Antoine Gizenga a été Premier ministre de 2006 à 2008. Proche de Patrice Lumumba, Antoine Gizenga, alors chef du Parti solidaire africain (PSA), a été son vice-Premier ministre en 1960 et 1961. M. Gizenga, un opposant de longue date à l'ex-maréchal Mobutu Sese Seko qui a vécu plus de trente ans en exil, a été élevé en juin 2009 au rang de "héros national", la plus haute distinction en RDC.