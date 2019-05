RDC: 100.000 personnes fuient des attaques au Nord-Kivu

Plus de 100.000 personnes ont fui leur foyer à la suite de violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), frontalière de l'Ouganda et en proie à une épidémie d'Ebola en pleine recrudescence.

Un groupe de femmes retournent dans la ville de Mweso, dans le territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la RDC. Elles passent devant un convoi du Programme de stabilisation de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo le 10 avril 2019. © Belga Images