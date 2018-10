Qui sont les femmes à avoir remporté le Nobel depuis sa création? (en images)

Si deux femmes figurent au palmarès du Nobel 2018, Donna Strieckland pour la Physique et Frances Arnold pour la Chimie, elles restent largement minoritaires par rapport à leurs homologues masculins, particulièrement en sciences. Retour en images sur les femmes lauréates du Nobel depuis la création du prix, en 1901. À noter que Marie Curie, peut-être la plus célèbre d'entre elles, a remporté à la fois le Nobel de Chimie et de Physique.