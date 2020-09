Plusieurs groupes de républicains anti-Trump s'organisent pour lutter contre la réélection du président et faire campagne pour Joe Biden. S'ils arrivent à leur fin, la défaite de Trump pourrait signifier la fin de ce parti. Explications.

De plus en plus de voix s'élèvent contre Donald Trump et sa politique, et ce, au sein même du parti républicain. En plus de pas voter pour le président, ces dissidents ont créé un groupe appelé Republican Voters Against Trump (RVAT). Le RVAT, qui a été lancé en mai, fait partie d'un nombre croissant de groupes républicains qui s'efforcent de faire de Trump un président à mandat unique, rapporte le Time.

Depuis décembre, des agents et des fonctionnaires ont formé au moins cinq comités politiques destinés à inciter les conservateurs mécontents à voter pour Biden. Le plus connu de ces groupes, le Lincoln Project, a, depuis sa création à la fin de l'année dernière, attiré l'attention nationale grâce à ses publicités astucieuses qui critiquent le président. Un autre groupe, le PAC de droite, dirigé par l'ancien président du parti républicain de l'Ohio, a été lancé fin juin. Quelques jours plus tard, plus de 200 anciens de l'administration de George W. Bush se sont regroupés pour former une organisation appelée 43 Alumni for Biden. Il y a aussi le Bravery Project, dirigé par l'ancien challenger principal de Trump, Joe Walsh. Depuis 2015, certains membres du parti ont déploré les pitreries de Trump sur Twitter, sa rhétorique qui sème la discorde et les éléments clés de son programme. Maintenant, dans la dernière partie du mandat du président, les "Never Trumpers" pourraient enfin avoir leur revanche. Il y a quatre ans, Trump a remporté le Collège électoral avec quelque 77 000 voix réparties entre la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Si ne serait-ce qu'une petite partie des électeurs désabusés de Trump ou des indépendants de droite font défection à Biden en novembre, cela pourrait suffire à chasser Trump du pouvoir. Il est trop tôt pour évaluer l'efficacité des groupes "Never Trump" qui sont aussi critiqués par de nombreux républicains et accusés d'être opportunistes et égoïstes. Car malgré tout, Trump reste populaire au sein de son parti. "Le président Trump est le chef d'un parti républicain uni. Il a obtenu 94 % des votes républicains lors des primaires, ce dont tout ancien président de parti ne peut que rêver", a déclaré Erin Perrine, porte-parole de la campagne.Rick Wilson a créé le Lincoln Project avec l'avocat George Conway, le mari de la conseillère principale de Trump, Kellyanne Conway, et les stratèges politiques chevronnés Steve Schmidt et John Weaver, entre autres. Ces républicains ont été dégoûtés par le comportement du président et l'approbation de leur parti. Le lancement n'a pas eu beaucoup de succès, mais dans les mois qui ont suivi, le groupe a démontré son talent pour produire rapidement des vidéos mémorables. Au début du mois de mai, alors que le taux de chômage s'élevait à 15 %, le groupe a publié une publicité intitulée "Mourning in America, dépeignant une Amérique endeuillée et ruinée par le coronavirus. "Avec Donald Trump, notre pays est plus faible, plus malade et plus pauvre", dit le narrateur. "Si nous avons encore quatre ans comme cela, y aura-t-il encore une Amérique ?" Le projet Lincoln a permis de récolter près de 17 millions de dollars entre le 1er avril et le 30 juin.D'autres groupes de l'écosystème "Never Trump" ont trouvé des rôles complémentaires. Au lieu d'utiliser un montage soigné et une musique de mauvais augure pour faire parler d'elle en ligne, RVAT a recueilli plus de 400 témoignages de républicains désabusés. Longwell, le fondateur de la RVAT, pense qu'entendre ces témoignages montrera aux conservateurs qu'ils ne sont pas les seuls à ne pas aimer le Président, et les encouragera à s'en éloigner. Le groupe prévoit une campagne publicitaire de grande ampleur mettant en avant ces voix dissidentes dans cinq États charnières avant le jour de l'élection.Matt Borges de Right Side PAC reconnaît cependant qu'il faut aussi répondre à l'incertitude des électeurs républicains concernant Biden. Alors que l'ancien président du parti républicain de l'Ohio regardait les groupes "Never Trump" lancer des publicités, il s'inquiétait de voir que l'on se concentrait trop sur les raisons pour lesquelles Trump était mauvais et pas assez sur celles pour lesquelles Biden était une bonne alternative. En juin, M. Borges s'est associé à l'ancien directeur de la communication de Trump, Anthony Scaramucci, pour former Right Side PAC, qui prévoit de dépenser jusqu'à 7 millions de dollars pour cibler ces électeurs par le biais de mailings, de publicités numériques et de banques de données téléphoniques. Un autre groupe de républicains vise à aider Biden d'une manière différente. Un groupe de plus de 70 anciens responsables de la sécurité nationale des administrations du parti républicain, dirigé par John Bellinger, le principal avocat du Conseil national de sécurité et du Département d'État sous George W. Bush, et Ken Wainstein, le conseiller de Bush pour la sécurité intérieure, prévoit d'appuyer Biden et de publier un énoncé de mission décrivant les dommages que, selon eux, Trump a causés à la sécurité nationale et à la réputation mondiale de l'Amérique. On ne sait pas encore très bien quel sera l'impact de ces groupes sur les électeurs, car leur premier obstacle est l'argent, alors qu'ils tentent de détrôner un président sortant qui a un énorme trésor de guerre. Le parti de droite PAC a récolté un peu plus de 124 000 dollars au cours des deux premières semaines. La majeure partie de cette somme provient d'une seule personne, le capital-risqueur new-yorkais Peter Kellner, un donateur républicain de longue date qui a commencé à donner aux démocrates en 2018 et qui a dépassé le montant maximum pour la campagne de Biden, selon les documents de la Commission électorale fédérale. 43 Alumni for Biden, le groupe d'anciens fonctionnaires de George W. Bush, a annoncé sa formation le 1er juillet, ce qui signifie qu'il ne doit pas déposer de rapport de divulgation avant octobre ; s'il l'avait annoncé un jour plus tôt, il aurait dû rendre publiques ses finances à la mi-juillet. Un membre du groupe a refusé de fournir des chiffres précis, mais a déclaré avoir reçu des contributions de plus de 500 personnes. Le Bravery Project a officiellement été lancé le 23 juillet, et un représentant a refusé de fournir des chiffres sur la collecte de fonds.Selon le TIME, RVAT a collecté 13 millions de dollars cette année. En tant qu'association politique à but non lucratif, le groupe n'a pas besoin de divulguer ses donateurs ni les chiffres exacts. Mais le chiffre qu'elle fournit met le groupe sur un pied d'égalité avec le Lincoln Project, dont les plus gros donateurs sont principalement des démocrates de premier plan. Alors que les dossiers de divulgation montrent que près de la moitié des dons du Lincoln Project étaient "unitaires" ou inférieurs à 200 dollars, le groupe a reçu un million de dollars du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Stephen Mandel et 100 000 dollars chacun du magnat des affaires David Geffen et de Joshua Bekenstein, le coprésident de Bain Capital.Si Biden gagne, le trumpisme ne disparaîtra pas pour autant. Nombre des législateurs ambitieux qui se sont élevés au sein du parti ont vu dans le succès politique de Trump un exemple à imiter. La prochaine génération de dirigeants républicains pourrait essayer de reproduire sa politique.Cela a conduit beaucoup de gens à se demander si les conservateurs traditionnels auront une place au sein du parti républicain après le départ de Trump. "Il y a un sentiment croissant que nous devons brûler toute la maison pour purifier le parti des facilitateurs de Trump au Congrès", dit un ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche dans l'administration de George W. Bush. Certains voient la perspective d'une rupture, les républicains mécontents se séparant et formant un nouveau parti ou faisant une paix fragile avec l'aile modérée du parti démocrate. "Il y a une possibilité très réelle ... que le parti se scinde", déclare Richard Burt, ancien ambassadeur en Allemagne sous le président Reagan.Le Parti républicain moderne a toujours été une alliance difficile à certains égards, avec des conservateurs fiscaux, des conservateurs religieux et des néoconservateurs qui se bousculent pour avoir de l'influence, et une base ouvrière blanche qui vote pour des politiques qui favorisent souvent les riches.